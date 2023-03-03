İYİ Partililerden Akşener’e destek yağıyor: Yürüyelim arkadaşlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Dayatma var” diyerek altılı masayı terk etmesinin ardından, partili isimlerden peş peşe destek açıklamaları geldi.
Paylaşımlardan bazıları şöyle:
Yaramazlara biraz batar!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Dayatma var” diyerek altılı masayı terk etmesinin ardından, partili isimlerden peş peşe destek açıklamaları geldi.
Paylaşımlardan bazıları şöyle:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘altılı masa’dan ayrıldıklarını açıklaması sonrası AKP’li vekiller sosyal medyada ‘zafer sarhoşu’ oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masadan sert sözlerle kalkması sonrası CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı.
Meral Akşener, altılı masadan kalkınca eski partisi MHP’den ‘mutluluk’ mesajları yağdı. Mesajlarda Akşener’in MHP’den ayrılışı hatırlatıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kıskaca alındık, dayatma var” diyerek altılı masayı terk ettiği konuşmayı Twitter hesabından yayınladı.
Borsa İstanbul, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları sonrası yüzde 2 düşerken kısa sürede kayıpları geri kazandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Dayatma var” diyerek altılı masayı terk etmesinin ardından, partili isimlerden peş peşe destek açıklamaları geldi.
Kılıçdaroğlu aday gösterildi diye altılı masadan kalkan Meral Akşener, muhalif seçmenin tepkisiyle karşılaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in açıklamasıyla ilgili ”Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kıskaca alındık, dayatma var” diyerek altılı masayı terk etti. Yavaş ve İmamoğlu’nu göreve çağırdı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Konyaspor maçında tribünlerden ‘Hükümet istifa’ sloganı attığı gerekçesiyle evine tebligat giden taraftarlarına hukuki destek vereceklerini duyurdu.