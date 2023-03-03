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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Partililerden Akşener’e destek yağıyor: Yürüyelim arkadaşlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Dayatma var” diyerek altılı masayı terk etmesinin ardından, partili isimlerden peş peşe destek açıklamaları geldi.

Fotoğraflar: AA

Paylaşımlardan bazıları şöyle:


Meral Akşener altılı masayı terk etti

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Meral Akşener altılı masayı terk etti

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