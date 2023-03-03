İYİ Partililerden Akşener’e destek yağıyor: Yürüyelim arkadaşlar

Sayın Kılıçdaroğlu’dan verdiği sözün arkasında durmasını bekliyoruz.



“Daha önce 6’lı masada biri dahi itiraz ederse ben aday olmam” demişti.



Biz milletin sesiyiz. Biz itiraz ediyoruz.



Milletle inatlaşılmaz.



Millet dayatma kabul etmez. Millete rağmen siyaset yapılmaz.