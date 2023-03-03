Meral Akşener altılı masayı terk etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kıskaca alındık, dayatma var” diyerek altılı masayı terk etti.

Fotoğraf: Diken

Altılı masanın dünkü toplantısında ortak adayda uzlaşılamayınca Akşener’in masadan kalkma noktasına gelmesinin ardından gözler İYİ Parti’ye çevrilmişti. Dün gece parti kurmaylarının yanısıra Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplantıda bir araya getiren Akşener bugün de genel idare kurulu (GİK) toplantısına başkanlık etti.

Toplantı sonrasında Akşener şöyle konuştu:

“Sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim.

Geldiğimiz noktada İYİ Parti kıskaca alınmış ve dayatmaya maruz kalmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz. Ben ve arkadaşlarım ucube sisteme karşı aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme siyasetin hınk edicisi olmayacağız.

Karşımıza kim çıkarsa çıksın mücadelemiz aynıdır.

Milleten iradesinden korkan değil, güç alan olacağımıza söz verdik. Bu bizim kurtuluş felsefemizdir. Bu bizim temel ilkemizdir. Varoluş sebebimizdir.

Bugünlere dayatmalara, kirli pazarlıklara dayanarak geldik.

Dünkü toplantıda beş siyasi parti Kılıçdaroğlu’nun ismini dile getirdi. Dünkü toplantıda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı olarak önerdik. Milletimizin haklı beklentilerini masanın kararlarına yansıtma çabamız reddedildi.

Anlaşıldı ki kişesel hesaplar, şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir. Kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar tercih edilmiştir. Yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir.

Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan noter masasına dönüşmüştür.”

Ne bir kumar ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun kaderini göz göre hiç etmeyeceğiz.

Yavaş ve İmamoğlu’na çağrımdır. Halk sizi göreve çağırıyor. Kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor. Ateşten gömleği giyme vazifeniz var. Bu vazife milletin sesini duyma vazifesidir. Bu vazife reddedilemez bir vazifedir. Çünkü bu karar milletindir.

Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız.”

Akşener’in konuşması partililer tarafından ayakta alkışlandı.

Ne olmuştu?

‘Millet ittifakı’nın dünkü toplantısının ardından altı liderin imzasıyla yayınlanan açıklamada ortak adayda uzlaşıldığı değil, ‘ortak bir anlayışa ulaşıldığı’ belirtilmiş, nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı kaydedilmişti.

Toplantı sonrası CHP’liler Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kabul edilmişçesine memnunken İYİ Partililer kızgındı.

Olağanüstü toplantı

Çok geçmeden Akşener, kurmaylarını ve Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta altılı masa toplantısında aday üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını söyledi. Dahası, milletvekillerinden Ümit Dikbayır, diğer beş partiyi kastederek, “Millet beşten büyüktür” diye tweet atıp sildi.

‘Milletin umudu…’

İYİ Parti lideri olağanüstü toplantı için genel merkeze girerken bina önünde bekleyen grup “Milletin umudu Meral Akşener” diye slogan attı.

Az daha masadan kalkıyormuş

Toplantı sürerken T24 yazarı Murat Sabuncu yazısında şunları aktardı:

“Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ev sahibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi.

Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener, ‘Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi’ diye konuştu.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ‘Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek’ dedi. Akşener ‘O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım’ diye yanıt verdi.

Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken Kılıçdaroğlu ‘Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır’ deyince Akşener ‘Ben kalkıp gideyim mi yani’ karşılığını verdi.

Diğer liderler devreye girdi ve pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması noktasında arabuluculuk yapıldı.”

‘Evet, millet beşten büyüktür‘

Yaklaşık dört saatlik toplantıdan çıkışta yüzleri gülen İYİ Partililer gazetecilerin sorularına “Türkiye iyi olacak” diye yanıt verdi.

Gazetecilerin atıp sildiği tweet’i sorduğu Dikbayır’sa “Evet, millet beşten büyüktür” diyerek sözlerini tekrarladı.

Akşener açıklama yapmazken, “Gençliğin umudu Meral Akşener” sloganıyla uğurlandı.