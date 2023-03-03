İYİ Parti yetkilisi: Bugün kritik olacak

Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan bir İYİ Parti yetkilisi, ortak aday konusunda gelinen noktadan hoşnut olmadıklarını belirterek ”Bugün kritik olacak” dedi.

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Yaklaşık bir yıldır 2023 seçimlerine hazırlanmak için toplanan ve farklı seçmen gruplarını temsil eden millet ittifakının ortak adayında öne çıkan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ancak İYİ Parti’den gelen ‘hoşnutsuzluk’ mesajlarının ardından bugün parti başkanı Meral Akşener’in açıklamaları bekleniyor.

Reuters’a konuşan İYİ Parti yetkilisi, anketlerde öne çıkan diğer isimlere işaret ederek, “Parti kurullarında konu değerlendiriliyor. İl başkanlarıyla da görüşülecek. Kılıçdaroğlu güçlü bir aday ama başka adaylar da konuşulabilmeli” dedi.

İYİ Partili yetkili şunları söyledi: “Her partinin bir başkan yardımcısı olması makul mü? Hadi öyle oldu diyelim böyle bir kabine kolay çalışabilir mi? Sistemi normalleştirmek isterken iyice yeni katmanlar yaratılıyor. Başlangıç daha sağlıklı olmalı. Bakalım bugün toplantılar olacak…Detaya girmemek daha iyi şu aşamada. Gelinen noktadan hoşnutuz diyemem. Bugün kritik olacak.”

Ne olmuştu?

‘Millet ittifakı’nın dünkü toplantısının ardından altı liderin imzasıyla yayınlanan açıklamada ortak adayda uzlaşıldığı değil, ‘ortak bir anlayışa ulaşıldığı’ belirtilmiş, nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı kaydedilmişti.

Toplantı sonrası CHP’liler Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kabul edilmişçesine memnunken İYİ Partililer kızgındı.

Olağanüstü toplantı

Çok geçmeden Akşener, kurmaylarını ve Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta altılı masa toplantısında aday üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını söyledi. Dahası, milletvekillerinden Ümit Dikbayır, diğer beş partiyi kastederek, “Millet beşten büyüktür” diye tweet atıp sildi.

‘Milletin umudu…’

İYİ Parti lideri olağanüstü toplantı için genel merkeze girerken bina önünde bekleyen grup “Milletin umudu Meral Akşener” diye slogan attı.

Az daha masadan kalkıyormuş

Toplantı sürerken T24 yazarı Murat Sabuncu yazısında şunları aktardı:

“Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ev sahibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi.

Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener, ‘Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi’ diye konuştu.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ‘Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek’ dedi. Akşener ‘O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım’ diye yanıt verdi.

Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken Kılıçdaroğlu ‘Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır’ deyince Akşener ‘Ben kalkıp gideyim mi yani’ karşılığını verdi.

Diğer liderler devreye girdi ve pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması noktasında arabuluculuk yapıldı.”

‘Evet, millet beşten büyüktür‘

Yaklaşık dört saatlik toplantıdan çıkışta yüzleri gülen İYİ Partililer gazetecilerin sorularına “Türkiye iyi olacak” diye yanıt verdi.

Gazetecilerin atıp sildiği tweet’i sorduğu Dikbayır’sa “Evet, millet beşten büyüktür” diyerek sözlerini tekrarladı.

Akşener açıklama yapmazken, “Gençliğin umudu Meral Akşener” sloganıyla uğurlandı.