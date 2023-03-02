Meral Akşener kurmaylarıyla toplandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masa toplantısı sonrası partisinin Mustafa Kemal Paşa’daki ek binasında kurmaylarıyla toplandı.

Görsel: Halk TV

Altılı masanın bugünkü toplantısının ardından altı liderin imzasıyla yayımlanan açıklamada ‘ortak cumhurbaşkanı adayında ortak bir anlayışa ulaşıldığı’, nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı belirtilmişti.

‘Kazanacak aday’ söylemini son güne kadar sürdüren İYİ Parti’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli durduğu biliniyor. Buna karşılık diğer dört parti CHP liderinin adaylığına yakın duruyor.

Ortak bir adayın açıklanmadığı toplantı sonrası CHP’liler memnun, İYİ Partililerde hava farklı.

Öyle ki toplantıdan sonra konuşan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, altılı masanın son toplantısında cumhurbaşkanı adayı üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını söyledi.

Akşener de toplantıdan sonra genel merkezde kurmaylarıyla buluştu. Toplantıda Akşener’in altılı masa toplantısının içeriğine dair kurmaylarını bilgilendirdiği öğrenildi.

Kurmayların Diken’e verdiği bilgiye göre Ankara dışında özellikle deprem bölgesinde bulunan milletvekilleri de geri çağrılacak. Tüm vekillerin katılacağı bir toplantıda masadaki eğilim aktarılarak, görüşleri alınacak.

Akşener’in toplantı sonrası açıklama yapmayacağı duyuruldu.

İYİ Parti lideri genel merkeze varırken binanın önünde bekleyen kalabalık “Milletin umudu Meral Akşener” diye slogan attı.

Dikbayır, tweet’i için yorum yapmadı

İYİ Partililer, içeri girerken toplantının olağan olduğunu ve Akşener’in ‘sık sık toplantılar sonrası kendilerini bilgilendirdiğini’ öne sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İsmal Tatlıoğlu bu durum için “Genel başkanımızın siyaset tarzı bu” dedi. Habertürk yayınında konuşan diğer bir grup başkan vekili Erhan Usta’ysa, toplantının olağan olmadığını söylemişti.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Millet 5’ten büyüktür” tweet’i için yorum yapmadı.