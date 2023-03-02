Ortak açıklama sonrası Twitter: CHP’liler memnun, İYİ Parti’lilerde ‘yüzler asık’

Millet ittifakının bugünkü toplantısında ‘ortak cumhurbaşkanı adayında ortak bir anlayışa ulaşılması’ Twittter’da CHP’liler tarafında memnuniyetle karşılanırken İYİ Parti’lilerde ise ‘yüzler asık.’
Açıklamada ‘genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası’ adayla ilgili nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı belirtilmişti.
Genel kanı 6 Mart’ta Kılıçdaroğlu’nun adaylığının resmen ilan edileceği yönünde.
‘Kazanacak aday’ söylemini son güne kadar sürdüren İYİ Parti’nin başından beri Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli durduğu biliniyor. Buna karşılık diğer dört parti CHP liderinin adaylığına yakın duruyor.
Altı liderin imzasını taşıyan açıklamanın ardından Twitter’da CHP’liler memnun, İYİ Parti’lilerde hava farklı.
Saadet cephesi
DEVA cephesi
Gelecek Partisi kanadı
İYİ Parti Cephesi
Dikbayır, daha sonra, “Millet 5 ten büyüktür…” diye ikinci bir paylaşım yaptı ama dakikalar sonra sildi.
Toplantının son dakikalarında İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun’un paylaşımı dikkat çekmişti.