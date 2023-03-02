Ortak açıklama sonrası Twitter: CHP’liler memnun, İYİ Parti’lilerde ‘yüzler asık’

Millet ittifakının bugünkü toplantısında ‘ortak cumhurbaşkanı adayında ortak bir anlayışa ulaşılması’ Twittter’da CHP’liler tarafında memnuniyetle karşılanırken İYİ Parti’lilerde ise ‘yüzler asık.’

Açıklamada ‘genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası’ adayla ilgili nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı belirtilmişti.

Genel kanı 6 Mart’ta Kılıçdaroğlu’nun adaylığının resmen ilan edileceği yönünde.

‘Kazanacak aday’ söylemini son güne kadar sürdüren İYİ Parti’nin başından beri Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli durduğu biliniyor. Buna karşılık diğer dört parti CHP liderinin adaylığına yakın duruyor.

Altı liderin imzasını taşıyan açıklamanın ardından Twitter’da CHP’liler memnun, İYİ Parti’lilerde hava farklı.

Millet İttifakı'nın 6 Mart mutabakatının ülkemize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle. pic.twitter.com/EtYuvHzWUw — Erdoğan Toprak (@EToprakCHP) March 2, 2023

Çok mutluyum.

Çok huzurluyum.

Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım…

Pazartesi gününü bekleyin.

😍 — Eren Erdem (@erenerdemnet) March 2, 2023

https://twitter.com/yunusemrechp/status/1631341732154548248?s=46&t=xZwEVHsMzxa_s8CPL4cakA

https://twitter.com/demirdenizchp/status/1631342112242376722?s=46&t=WI5BEyc9E5MGGQ3kxunMGQ

Cumhuriyetin 100. yılına cumhuriyetçi bir cumhurbaşkanı yakışır…



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na uzun yürüyüşünde başarılar diliyorum.



Artık geriye değil, ileriye bakmanın zamanıdır.



Kılıçdaroğlu, “herkesin cumhurbaşkanı” olacaktır.



Türkiye’nin buna ihtiyacı var. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) March 2, 2023

Saadet cephesi

Ortak bir anlayışla mutabakata vardığımız değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/FXi1ZszaB9 — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) March 2, 2023

DEVA cephesi

Genel başkanların altına imza attığı açıklama net ve belli; anlaşma tamam, pazartesi başlıyoruz inşallah.



Şimdi milyon tane fesat kulis ve komplo teorileri üreterek suyu bulandırmaktan uzak durmak lazım. — Tunahan Elmas (@avtunahanelmas) March 2, 2023

Gelecek Partisi kanadı

Görünen dağın ırağı olmaz, dağ da göründü, dağın arkası da…

Vakit;seçilecek CB’mız ile milletimizi bu ucube yönetimin yükünden kurtarıp iyiye, saadete, demokrasiye, geleceğe deva olacak bir uzlaşı ile halkımızın demokratik cumhuriyete kavuşması için yollara revan olma vaktidir. pic.twitter.com/rB4gk5pwN9 — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) March 2, 2023

İYİ Parti Cephesi

Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik,güvendik.

And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız.

Milletimiz ne derse o … — Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) March 2, 2023

Dikbayır, daha sonra, “Millet 5 ten büyüktür…” diye ikinci bir paylaşım yaptı ama dakikalar sonra sildi.

Apoletlerini sök dedik sana… — Yasin Öztürk (@Ozturkdenizli) March 2, 2023

Toplantının son dakikalarında İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun’un paylaşımı dikkat çekmişti.