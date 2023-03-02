Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için top İYİ Parti’de

‘Millet ittifakı’nın bugünkü son toplantısında da aday üzerinde nihai uzlaşı sağlanamadı.

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ toplantılarının sonuncusu yaklaşık altı saat sürdü.

Saadet Partisi genel merkezinde yapılan toplantı öncesi kulislere yansıyan bilgiler, liderlerin tam yetkiyle masaya oturduğu, aday isminin belirleneceği ancak kamuoyuna açıklanması için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimini ilan etmesinin bekleneceği yönündeydi.

Diken’in CHP, İYİ Parti ve DEVA Partisi’ndeki kaynaklarından edindiği bilgiye göre olası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı masada ele alındı. Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in nihai karar için parti organlarıyla görüşmek istemesi üzerine toplantı 6 Mart’a ertelendi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Basın Danışmanı Fatih Atik, toplantının ardından gazetecilere adayın 6 Mart’ta açıklanacağını söyledi.

Uzlaşı yerine ortak anlayış vurgusu

‘Kazanacak aday’ söylemini son güne kadar sürdüren İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli durduğu biliniyor. Buna karşılık diğer dört parti CHP liderinin adaylığına yakın duruyor.

Altı liderin imzasını taşıyan sonuç metninde de ‘genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası’ nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı belirtildi.

Metinde, altı liderin ‘ortak cumhurbaşkanı adayı ve geciş süreci yol haritasında ortak bir anlayışa ulaşmış bulunduğu’ ifadesine yer verildi.