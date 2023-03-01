Kılıçdaroğlu aday için ‘Önce YSK kararı’ dedi

Millet ittifakı adayının yarınki toplantıda açıklanmayacağını kaydeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimi ertelemek gibi bir şansının da olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, adayın açıklanması için YSK’nın kararının önemli olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Diken, 2 Mart’ta toplanacak millet ittifakının ortak adayı konuşacağını, ama aday belirlense dahi duyurulması için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimini açıklamasının bekleneceğini aktarmıştı.

‘Açıklamak için ileri bir tarih bekleriz’

CHP lideri dün TBMM’de aralarından Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın da yer aldığı üç gazeteciyle görüştü. Kemal Kılıçdaroğlu, yarınki toplantıda adayın açıklamayacağını kaydederek şunu ekledi: “Tabii ki orada altı liderin birlikte alacağı karara bağlı.”

Kılıçdaroğlu, bunun nedeniniyse şöyle açıkladı: “Nasıl ki güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini liderler olarak belirledik ama açıklaması için bir tarih verdik. Anayasa metniyle ilgili de benzer bir yol izledik. Burada da benzer bir durum olur. Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz…”

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun basın toplantısında “2 Mart’ta Millet İttifakı 13’üncü cumhurbaşkanını belirleyecek” sözünün anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Evet yolda gelirken okudum… Bu toplantıda aday belirleme yöntemi konuşuruz” diye karşılık verdi.

Erdoğan değil YSK önemli

CHP liderine, adayın duyurulmamasının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 Mart’ta seçim kararını alması beklentisinin yatıp yatmadığı da soruldu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Burada bizim adayı açıklamamız konusunda Erdoğan’ın seçim yenileme açıklamasının bir önemi yok… YSK’nın bu konudaki kararı önemli…”

YSK’nın seçimi yapmama gibi bir şansının olmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “YSK güven veren bir kurum değil ki! Zaten YSK başkanı gelir gelmez yaptığı açıklamalar var. Yaptığı açıklamalar güvensizliğimizi pekiştirdi…”

CHP lideri YSK’nın geçmişte yine deprem nedeniyle seçim ertelemesi taleplerini geri çevirdiğini anımsattı. Kılıçdaroğlu, Malatya’nın bir köyünde YSK’ya deprem nedeniyle gelen seçim erteleme talebini reddettiğini belirtti.

YSK’nın bütün bunlara karşın, “Ben seçim yapamıyorum” deme hakkının olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, ‘bunun kabul edilemez’ bulunduğunu da ekledi.