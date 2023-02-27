Millet ittifakı YSK’yı bekleyebilir: Önce seçim takvimi

ALTAN SANCAR

2 Mart’ta toplanacak ‘millet ittifakı’ ortak adayı konuşacak. Aday belirlense dahi açıklanması için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) beklenebilir.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından ertelenen toplantının tarihi yaklaşıyor. İttifak partilerinin gündemi aday olsa da tartışmalara yaklaşımlar farklılık gösteriyor. Özellikle CHP ve İYİ Parti arasında yeniden alevlenen ‘kazanacak aday’ krizinin çözümü için yollar aranıyor.

İYİ Parti ankette ısrarcı

İYİ Partililer, genel başkan Meral Akşener’in ‘kazanacak aday’ açıklamasını “Durduğumuz yerde bir değişiklik yok” sözleriyle desteklerken, 2 Mart’taki toplantıda gündemin, aday isminden önce ‘aday belirleme yöntemi’ olmasını istiyorlar. Daha önce İYİ Parti’nin gündeme getirdiği anket fikri sıcaklığını koruyor.

Partide adayın belirlenme sürecinde deprem öncesi işaret edildiği gibi ‘yetkili organların’ toplantılarına işaret ediliyor. Akşener’in milletvekilleri, genel idare kurulu üyeleri ve başkanlık divanı üyeleriyle toplanacağı hatırlatılıyor. Toplantıda adayın yanı sıra, ortak listelerin ve geçiş sürecine ilişkin son durumun da konuşulması bekleniyor.

Kuşoğlu’nun istifası mı isteniyor?

Ayrıca parti içinde Akşener’in doğrudan dile getirdiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun açıklamaları sonrası görevine devam etmesine dair eleştirilerin de uzun zamandır konuşulduğu biliniyor. İYİ Parti’deki genel beklentinin ‘tıpkı Cihan Paçacı’nın yaptığı gibi net bir duruşun sergilenmesi’ olduğu gizlenmiyor.

İYİ Partili bir yetkili, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerinden çoklu aday tartışmasının başlayıp başlamayacağı sorusuna cevaben “Ortada böyle bir tablo varken bu vebale umarım kimse ortak olmaz” demekle yetindi.

‘Ahlatlıbel’de bile dile getirmemiş’

Ayrıca parti içinde, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını doğrudan masada dile getirmek yerine, kamuoyunda izlenim yarattığı ve ‘diğer liderleri etkilediği’ fikri üzerinden eleştiriler konuşuluyor. Aynı yetkili “Kemal bey Ahlatlıbel’de bile bunu dile getirmemiş, en azından orada söyleyebilirdi” dedi.

‘Siyasetin doğası’

CHP’deyse İYİ Parti kanadından gelen açıklamalara temkinli cevaplar veriliyor. CHP’liler, adaylık konusunda masada sorun olmayacağına inanıyor, İYİ Parti’den gelen açıklamalarıysa ‘siyasetin doğası’ olarak nitelendiriyorlar. CHP’lilere göre, ittifak ortakları ‘milletvekilliği listeleri ve geçiş sürecinde el yükseltiyor’ ve bu doğal karşılanıyor. Ancak partililer, açıklamaların tabanları karşı karşıya getirme riski doğurduğunu ve bunun dozunun ‘iyi ayarlanması gerektiğini’ düşünüyor.

CHP’de iktidarın depremin ardından hızla yaptırdığı bir araştırmadan elde edilen sonuçlar da konuşuluyor. Bu çalışmaya göre, depremlerin ardından ortaya çıkan sorunlar nedeniyle AKP yüzde 5’e yakın oy kaybetti.

AKP, YSK’ya erteletebilir

İki partinin birleştiği tek noktaysa adayın açıklanmasının seçim takviminin ilanından sonraya bırakılması. İYİ Parti ve CHP’liler iktidarın kendi eliyle seçimi erteleme ihtimalinin kalmadığını ama YSK ihtimalinin güçlü olduğunu söylüyor. Buna göre iktidarın “Biz istedik, ama tek yetkili kurum ‘Yapamam’ dedi” propagandası yapacağına inanılıyor. Bu konunun da toplantıda gündeme gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle ortak adayda uzlaşılması halinde aday kamuoyuna seçimin ilanıyla duyurulmayacak. YSK’dan “Ben bu işi yaparım, takvimi de belirliyorum” diye bir açıklama beklenecek.

Millet ittifakı toplantısı öncesi Karamollaoğlu’nun liderler turlarının devam etmesi beklenirken, Kılıçdaroğlu ve Akşener bugün bir araya gelecek.