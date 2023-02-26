‘Tam yetki’ açıklaması: Kılıçdaroğlu, vekillerin istediği cümleyi ekletmedi

ALTAN SANCAR

CHP genel merkezindeki toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tam yetki verildi. Vekiller açıklamaya CHP liderinin aday olduğuna dair bir cümle eklemek istedi ama Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmedi.

Fotoğraf: CHP

CHP’de içtüzük gereği partinin genel merkezinde bir araya gelen milletvekillerinin hemen hepsi kapalı toplantıda söz alarak, aday belirleme yetkisinin Kılıçdaroğlu’na verilmesi konusunda görüşlerini dile getirdi.

Milletvekilleri ayrıca “CHP’li vekillerin adayı partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur” sözlerinin açıklamada yer almasını teklif etti, bunun oylamaya sunulması istendi.

Söz alan vekillerin konuşmalarını tek tek dinleyen Kılıçdaroğlu önce teşekkür etti, ardından açıklamada adının geçmesi konusuna “Yetki konusu partimizin içtüzüğü gereği. Açıklama metninde partimizin adayı Kılıçdaroğlu’dur gibi bir cümle masanın iradesine karşı saygısızlık olarak görülür. Sonuçta karar oradan çıkacak” dedi.

Toplantı sonrası yayımlanan bildiride Kılıçdaroğlu’na tam yetki verildiği kamuoyuna duyuruldu.

CHP’nin parti meclisi toplantısında konuşan partililerin de milletvekilleri gibi aday olarak Kılıçdaroğlu’nu işaret ettiği belirtildi. CHP Parti Meclisi’nden de benzer bir açıklamanın gelebileceği bildirildi.