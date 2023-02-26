CHP grubundan Kılıçdaroğlu’na tam yetki

CHP, cumhurbaşkanlığı seçimine dair grup adına karar alması için partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yetkilendirdi.

Fotoğraf: CHP

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla yayımlanan açıklamada, şöyle dendi: “CHP, TBMM Grubu olarak 26 Şubat 2023 günü saat 10:00’da olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda, cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oybirliğiyle sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir.”

Toplantı sonrası parti genel merkezinde üç isim adına açıklamayı okuyan Özel “Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz hakkını kullandı. Aday belirleme noktasında metin üzerinde ortaklaştılar. Aslında metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar” dedi.

Benzer bir kararın CHP Parti Meclisi’nden de çıkması bekleniyor.