Akşener: Seçim ertelenmez, ortak aday 2 Mart’ta konuşulur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 Mart’taki altılı masa toplantısının en önemli konusunun ortak aday olacağını söyledi. Akşener’e göre seçim 14 Mayıs’ta yapılabilir.

Fotoğraf: İYİ Parti

Kahramanmaraş merkezli çifte deprem nedeniyle, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlenmesi planlanan 13 Şubat’taki toplantısı ertelenmişti. Partiler, 18 Şubat’ta deprem gündemiyle toplanmış ve bir sonraki toplantının 2 Mart’ta yapılacağı açıklanmıştı.

Habertürk’ten Fatih Altaylı’ya konuşan Akşener, 2 Mart’taki toplantının en önemli konusunun adaylık olacağını söyledi.

‘Aynı yerde duruyorum’

Akşener, adaylık konusunda aynı noktada durduğunu belirtti: ”Ben konuşunca bozguncu muamelesi görüyorum. Kimseye saygısızlık etmeden, kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Ama ne desem kabahat oluyor. Bu yüzden konuşmayacağım. Çünkü bu iktidardan Türkiye’yi kurtarmayı, sizin kızınızın, benim oğlumun, milyonlarca evladımızın güzel bir geleceği olmasının başka çaresi yok. Bunun için susuyorum. Ama şunu bilin. Ben sizinle program yaptığımız gün nerede duruyorsam aynı yerde duruyorum. Türkiye’deki milyonlarca insan nerede duruyorsa orada duruyorum. Milyonlarca genç ne diyorsa, ben onların taleplerini duyuyor ve onu seslendiriyorum. Ama konuşmayacağım.”

‘Seçimler 14 Mayıs’ta yapılabilir’

İktidarın seçimleri 14 Mayıs’ta yapacağını düşünen Akşener, “Ertelemeyi düşündüler ama lehlerine olmayacağını anladıkları anda bir an önce yapalım demeye başladılar. Bülent Arınç’a da bu yüzden şimdi kızıyorlar” dedi.

Sekiz ilde engel yok

İYİ Parti lideri, depremden etkilenen kentlerin sekizinde seçim için engel olmadığını belirterek diğer illerde de çözüm bulunabileceğini söyledi.