İktidarda seçimler için kafalar karışık: 18 Haziran mı Mart 2024 mü?

ALTAN SANCAR

Kahramanmaraş merkezli çifte depremin yarattığı yıkımın etkisi sürerken iktidar cephesi renk vermese de kulislerde seçimler için farklı tarihler konuşuluyor.

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AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, seçimlerin ertelenmesi gerektiğini savunmuştu. Arınç bu akşam da bir TV programında, aksi takdirde kaos çıkacağını öne sürdü.

Depremler sonucunda şu an itibariyle 39 bin 672 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalmıştı.

Arınç’ın çıkışı için, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Partimizin görüşünü yansıtmıyor” demekle yetinmişti. Muhalefet cephesi ise ertelemenin yalnızca savaş hallerinde Meclis onayıyla yapılacağını belirterek aksinin ‘darbe’ olacağını dile getirmişti.

Anayasanın 78’inci maddesi, seçimin sadece savaş nedeniyle TBMM kararıyla bir yıl ertelenebileceğini söylüyor. Yani anayasaya göre savaş haricinde hiçbir nedenle seçim ertelenemez.

AKP sözcüsü seçimlerin parti gündeminde bulunmadığını söylese iktidar kulislerinde AKP olası tarihler ve ihtimaller konuşulmaya başladı.

Diken’e bilgi veren AKP’li bir yetkili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının bunun ilk işareti olduğunu söylüyor. Yetkiliye göre Erdoğan’ın inşaatlar için mart ayını işaret etmesi ve bir yıl süre istemesi parti içinde erteleme sinyali olarak yorumlanıyor.

AKP’li isme göre parti içindeki genel eğilim seçimlerin yerel seçimlerle birleştirilmesinden yana. Her ne kadar kamuoyu önünde bu yönde renk verilmese de partililerin bu yönde bir adım atılacağına inancı tam.

Konuştuğumuz AKP’li şöyle dedi: “Ülke ekonomisi yıkımı toparlamaya odaklanmalı. Bu nedenle bir yıl bile dolmadan iki seçim yapmak, kentlerimizin ihya edilmesini de geciktirir. Biz bu nedenle erteleme bekliyoruz. İttifak ortağımızla (MHP) cumhurbaşkanımız bunu konuşur ve karar verir. Seçimler birleştirilebilir.”

İktidar partisinden bir milletvekili de şunları söyledi: “Meclis’in geçirmesi gereken çok sayıda yasa bulunuyor. Bu felaket ortamında Meclis’in düzenli çalışmaya dönmesi bile zaman alacak. Bu ortamda seçimlerin en az altı ay ertelenmesi gerekir.”

AKP’li vekil, Erdoğan’ın henüz bu konuda vekillerle bir bilgi paylaşmadığını, ancak izlenimin bu yönde olduğunun altını çizdi.

İktidarın seçim kampanyalarında aktif rol alan bir partili ise erteleme beklemediğini, ancak seçimlerin öne alınması ihtimalinin kalmadığını düşünüyor. Seçim kampanyası ekibinin yeniden çalışmaya başladığını belirterek seçimlerin 18 Haziran 2023’te yapılmasını beklediklerinin altını çiziyor.

Partili, “Muhalefetle uzlaşı zemini bulunmuyor. Böyle bir ortamda seçimlere motive olmak çok zokr. Bulunmuş olsa, belki birkaç aylık erteleme olabilirdi. Ama bu ortamda 18 Haziran diyebiliriz” diye konuştu.

Arınç’ın açıklamalarını sorduğumuz AKP’li “Şahsi düşüncesi” dese de Arınç için “Partimiz açısından kıymetli bir büyüğümüz” diye eklemeyi de ihmal etmedi.