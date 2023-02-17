Seçimin ertelenmesini isteyen Arınç, gözdağı verdi: Pişman olurlar, kaos çıkar

Seçimin ertelenmesini isteyen AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, partiler bu konuda uzlaşmazsa pişman olacaklarını savunarak, “Kaos çıkar” dedi.

Görsel: Ankara Masası TV

Anayasa’nın 78’inci maddesi, seçimin sadece savaş nedeniyle TBMM kararıyla bir yıl ertelenebileceğini söylüyor. Yani anayasaya göre savaş haricinde hiçbir nedenle seçim ertelenemez.

Arınç’sa 13 Şubat’ta, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 2024’te yerel seçimlerle birleştirilerek düzenlenmesi gerektiğini söylemişti. Bunun üzerine muhalefetten Arınç’a tepki yağmıştı.

Tepkilerin ardından “Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var? Allahtan korkun” diyen Arınç’tan yeni bir açıklama geldi.

Ankara Masası ‘Gündem Özel’ yayınında Gazeteci Gürkan Zengin’e konuk olan Arınç, bu tartışmayı iktidarın yönlendirmesiyle başlattığı iddiasına şöyle yanıt verdi: “Ben kendim durumdan vazife çıkartırım. Kimseye de bakmam. Ben başka siyasetçilere benzemem. Bu tweeti atmadan önce hiçbir siyasetçiyle başta cumhurbaşkanı, Ak Parti veya bir başka partiyle bir kelime konuşmuşsam namerdim. Ben kimsenin çantasının içinde değilim. Bu benim kendi görüşümdür.”

‘Kaos çıkar’

Arınç, seçim için üç seçeneği öngördüğünü belirterek, “Birincisi seçimlerin ertelenmesi, ikincisi seçimlerin kasımda yapılması, üçüncüsü de tüm siyasi partilerin anlaşabileceği bir tarihte yapılması” dedi.

Eğer bu konuda uzlaşma sağlanmazsa partilerin pişman olabileceğini savunan Arınç “Kaos çıkar, birisi ‘Yapmayacaksın’ diyebilir, öbürü ‘Yapacaksın’ diyebilir. Esas seçimi yapmakla görevli olan kurum bu bana yetişmez diyebilir, çık işin içinden.”

Seçimlerin ertelenmesi seçeneğinin Anayasa değişikliğine bağlı olduğunun altını çizen Arınç, şöyle devam etti: “78’inci maddeye göre seçimlerin öne arkaya alınabilmesi savaş haline bağlı, ama biz bu savaş halinden beter bir şart görüyoruz. Seçimlerin yapılamaz olduğunu düşünüyorsak, seçimlerin eylülde yapılacağını düşünüyorsak, eylül diyeceğiz, Meclis kararıyla. Anayasa dışında bu iş olmaz.”

‘YSK’nın erteleme yetkisi bal gibi var’

Arınç “YSK’nın seçimleri erteleme yetkisi var mı?” sorusunu da “YSK’nın böyle bir yetkisi bal gibi var. 79. Maddede bunu anlatıyor” şeklinde yanıtladı.