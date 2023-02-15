Kılıçdaroğlu: Vatandaşımızın kanı bu iktidarın elindedir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Bu millete ‘devlet nerede’ diye sordurttular. Vatandaşımızın kanı bu iktidarın elindedir” dedi.

Kılıçdaroğlu, YSK’nın seçimleri erteleme talebinde bulunmasının demokrasiye darbe olacağını söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası iktidar önlem almamak ve hızlı müdahale etmemekle suçlanırken muhalefet yıkım bölgesine koştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da depremin hemen ardından bölgeye geçti. Kılıçdaroğlu, ilk incelemelerinin ardından hafta sonu tekrar bölgeye geçti.

CHP lideri, bu incelemeleri ve iktidarın eksiklikleriyle ilgili partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu, böylesine büyük bir yıkım yaşanmasının sebebinin iktidar olduğu belirterek ”Asrın felaketi Erdoğan’dır” dedi. 35 bini aşkın ölüme karşın hiçbir sorumlunun istifa etmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu ”Hesabını soracağım” dedi. CHP lideri seçimlerin zamanında yapılacağını söyleyerek erteleme talebinin demokrasiye darbe olacağını belirtti.

‘Sorumlusu tek adam rejimi’

Kılıçdaroğlu’ndan satır başları şöyle:

*Acım tarifsiz. Deprem bölgesi karış karış gezdim. Duygularım karmakarışık. Ailesiz kalan çocuklar gördüm, evlat kaybetmiş anneler gördüm. Babalarla ağladım. Enkaz altında kalan sevdiklerinin sesini duyan çaresiz kalan kadınların feryadını dinledim. ‘Devlet nerede’ diye haykıranları gördüm, her gittiğim bölgede. Bunlar kulaklarımdan silemiyorum. Tedbirsizlik, sorumsuzluk, rüşvet her türlü sorumsuzluktan kaçma. Açıkça söylüyorum, vatandaşlarımızın kanı bu iktidarın elindedir. Sorumlusu tek adam rejimidir.

*Asla koordine olamadılar. İnsanlarımız ölürken onlar nasıl bu işi siyaset üssüne taşırız diye özel çaba harcadılar. Nasıl bir korkaklıktır kendi askerinden korkmak. Asker bu konuda deneyimlidir. İlk 12 saat içerisinde işleri çözecek kapasiteye sahip askeri beklettiler. Zaten olmayan akli melekelerini kaybettiler. Tüm koordine sosyal medyaydı. Sosyal medyaya yasak getirdiler, ağırlaştırdılar. Soru soran gençler, gazetecileri, bilim insanlarını gözaltına aldılar. Haber kanallarına sorumluluğu hafifletme talimatı verdiler. Vatandaşlarımızın önünden mikrofonları çektiler.

*Bir de ‘kader planı’ dediler. Sevgili halkım senin kader planında donarak ölmek var. Onların kader planında ise saraylar ve ışıltılı hayat var.

‘Vitaminsiz Goebbels’

*Sonra İletişim Başkanlığı’nı devreye adlılar. Asrın Felaketi kampanyasını öne sürdüler. Bölgede hala arama kurtarma faaliyetlerini koordine edemeyen Erdoğan kendi iletişimin koordinasyonunu yaptı. İnsanlar molozlar altındayken video servis etmeye başladılar. Gerçekten akıllarını kaybetmişler. Aslında biz bu İletişim Başkanlığı’nı daha önce de izlemiştik.

*’Vitaminsiz Goebbels’ bunları yeni yapmıyor. İletişim Başkanlığı, Erdoğan ne zaman batırırsa devreye giriyor.

*Asrın felaketi Erdoğan’dır.

‘Bir kişi istifa etmedi’

*Artık yetti, milletin canına tak etti. Bu ülke için asrın felaketi tek adam rejimidir, Erdoğan’dır. Halkımıza yaşatılan koordinasyonsuzluk asrın beceriksizliğidir. Saygın kuruluşlar açıklanandan daha fazla can kaybından ve 84 milyar dolarlık hasardan bahsediyorlar.

*Vefat edenlerin sayısı 30 bini geçti ama bir kişi istifa etmedi. Nasıl bir koltuk merakıdır, nasıl bir rant anlayışıdır. Rüşvet ve yandaş politikaların affı olmaz.

*Halkıma söz veriyorum asla yakalarını bırakmayacağım ve hesabını soracağım.

‘Derhal üniversiteleri açın’

*O kadar saçmaladılar ki akılsız işlere devam ettiler. Üniversitelerimize ve öğrenci yurtlarına çökmeye çalışıyorlar. İstanbul’da 750 bin konut boş, turizmde 1,6 milyon kapasite var. Derhal üniversiteleri açın, öğrenciler yurtlarında kalsın. Büyükşehirlere gelenlerin tamamının yerleşim sorununu çözeceğiz.

‘Seçimler zamanında olacak’

*Seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, yasalar ve bunun oluşturduğu kurumlar bunu çok iyi bilsin. YSK böyle bir talebi dillendirirse demokrasiye darbe olur.

*Erdoğan, bu ülke sana tam 20 yıl verdi. Artık sana bir yıl değil, bir saat bile veremez.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, basın toplantısı düzenliyor https://t.co/TarLEtiyk7 — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) February 15, 2023

‘Asrın felaketi’ propagandası iktidarın elinde kaldı