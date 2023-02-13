‘Asrın felaketi’ propagandası iktidarın elinde kaldı

ANIL CAN TUNCER

İktidarın depremin üçüncü gününde ‘asrın felaketi’ kavramını kullanarak başlattığı kampanya elinde kaldı. ‘İktidarın elinden bir şey gelemeyeceği’ vurgulanan ortak söylemi pekiştirmek için açılan Twitter hesabı kapatıldı.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 şehirde yıkım meydana geldi. En az 6 bin 444 bina yıkıldı. Hasarlı bina sayısı ise resmen açıklanmadı. Ölü sayısı şimdilik 29 bin 665. Ancak TÜRKONFED’in 1999 depremindeki verileri kullanarak yaptığı hesaplamaya göre depremlerde ölü sayısı 72 bin 663’e kadar çıkabilir. Rapora göre deprem 84,1 milyar dolarlık hasara yol açacak.

Depremin ilk gününde Twitter yardım çığlıklarıyla doldu

6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası yardım ve kurtarma ekiplerinin yetersizliği deprem bölgesinde infiale yol açmış, Twitter, yardım çığlıklarıyla dolmuştu.

Organizasyon ve koordinasyon eksikliği bariz biçimde ortaya çıkmış, yılların ihmali, hazırlıksızlık, ‘imar affı’ gibi düzenlemelerin zararı, masa başı plan ve tatbikatların kofluğu gözler önüne serilmişti.

Göz boyama

İktidara yakın medya ise ilk günden itibaren ‘asrın felaketi’ tanımlamasını öne çıkararak hükümetin yıkımdaki sorumluluğunu azaltmaya girişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan depremin üçüncü günü 8 Şubat’ta Hatay’da konuşurken, ”Böylesine bir depreme hazırlıklı olabilmek mümkün değildir” dedi.

9 Şubat sabahında Anadolu Ajansı bütün haberlere ‘asrın felaketi’ kavramını yerleştirmeye başladı. Depremin ilk günlerinde televizyonlarda ‘yüzyılın afeti’, ‘en büyük deprem’ olarak cılız bir şekilde başlayan deneme, ‘asrın felaketi’yle bir propaganda aracına dönüşmeye başlamıştı. Anadolu Ajansı, ‘asrın felaketi’ başlığıyla görseller ve infografikler hazırlamaya başladı.

Erdoğan da 11 Şubat’ta bu kavramı kullanmaya başladı. Cumhurbaşkanının konuşması, AA’nın geçtiği ‘asrın felaketi’ metinleriyle büyük benzerlikler taşıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asrın felaketi olarak nitelenen bu deprem, neredeyse bin kilometrelik bir alanda hissedilmesine rağmen asıl 500 kilometrelik alanda yıkıma yol açmıştır." pic.twitter.com/Ntu2Dg2wg7 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 11, 2023

Bu isimde bir Twitter hesabı da açıldı.

Bir anda ortaya çıkan ve 70 bin takipçisi olduğu görülen Twitter adresinin başka bir hesaptan dönüştürüldüğü, önceki beğenilerinden ortaya çıktı. Hesabı açanlar, önceki Twitter beğenilerini kaldırmayı unutmuştu.

Hesaptan paylaşılan videolar ‘profesyonel’di. TRT’de de benzer işi yapan tiyatrocu Mazlum Kiper tarafından seslendirilen videoda, ‘asrın felaketi’ vurgusu yapılmaya devam edildi.

Videoyu kendi hesabından ilk paylaşanlardan birisi Bilal Erdoğan’a yakın olduğu söylenen Mustafa Eryılmaz’dı.

Diğer yandan Serbestiyet, kampanyanın AKP merkezinin siparişiyle Kalyon Ajans’a hazırlatıldığı öne sürüyor. Kalyon Ajans’ın sahibi Kemal Bilal Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı.

Ancak yoğun tepkiler üzerine video silindi.

Profesyonel kurgu ve seslendirmeler, bu işin bir bütçe gerektirdiğini de ortaya koyuyor.

Peki deprem sürecinde iktidarın sorumluluğunu azaltmak için marka yaratmaya girişenler kimlerdi?

Kılıçdaroğlu: İletişim Başkanlığı koordine ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yapılanların Erdoğan’ın depremdeki sorumluluğundan sıyrılma projesi olduğunu söyledi: ”Saray depremi koordine edemedi, İletişim Başkanlığı algı koordine ediyor. Bir şeyi beceremeyince ortaya başka bir hedef koyuyorlar. ‘Asrın felaketi…’ Asrın felaketi demek, şu demek: Çaresiz kaldık, sorunu çözemiyoruz. Elin oğlu çözüyor da biz niye çözemiyoruz. Bir algı operasyonu, olayı çok fazla büyütüp arkasından sıyrılmak, sorumluluktan kurtulmak istiyorlar.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da iktidarın planına vurgu yaparak, ”Açıkçası bunun adı ‘asrın felaketi’ mi ‘asrın ihmali’ mi bunu elbette sorgulayacağız ve bu konuda mutlaka konuşacağız” dedi.

Muhalefetin ve sosyal medya kullanıcıların tepkisi sonrasıysa hesap kapatıldı.

Twitter’da ‘asrın felaketi’ yazınca çıkan ilk kişiyse adresi belli ediyor: Fahrettin Altun.

İktidar, depremde yıkılan binalar ve yardımların yetersizliği konusundaki suçlamaları kabul etmemekte ısrar etse de ‘asrın felaketi’ marka girişimi hüsranla sonuçlandı.