‘Özgül ağırlık’ Bülent Arınç, seçimlerin ertelenmesini istedi

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 2024’te yerel seçimlerle birleştirilerek düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

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Kahramanmaraş depremleri 10 şehirde en az 13,5 milyon kişi doğrudan etkilendi. Böyle bir ortamda seçim yapılamayacağına dair ilk görüş 9 Şubat’ta bir AKP yetkilisinden gelmişti: “Gelişmelere bakacağız ama şu anda 14 Mayıs’ta seçim yapmanın çok ciddi güçlükleri var.”

Anayasanın 78’inci maddesi, seçimin sadece savaş nedeniyle TBMM kararıyla bir yıl ertelenebileceğini söylüyor. Yani anayasaya göre savaş haricinde hiçbir nedenle seçim ertelenemez.

Arınç, Twitter’dan yayınladığı açıklamada ‘bazı gazeteciler ve siyasetçilerin seçimin haziranda mı mayısta mı yapılacağını tartıştığını’ öne sürerek “Allah’tan korkun, hala enkaz altında cesetler var. Seçmenden bahsedilemezken seçimden bahsetmek nasıl mümkün oluyor” dedi.

Deprem bölgesinde ‘seçmen kalmadığını’ söyleyen Arınç, şöyle devam etti: “Hem seçmen kütükleri geçersizleşmiş hem de seçim yapmak hukuken ve fiilen imkansız hale gelmiş. Belki de seçime gidilirken Yüksek Seçim Kurulu nüfus sayımı ile bu illerin kaç milletvekili ile temsil edileceğini yeniden hesaplayacaktır.

‘Anayasalar kutsal metinler değil’

Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bugünlerde, ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Buna vatandaşımızın da bürokrasinin de siyasetin de ihtiyacı var. Daha açık ve net ifade etmek gerekirse; ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz. Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil zarurettir. Anayasanın 78. maddesini ileri sürerek seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenmesinin mümkün olduğunu söyleyenlere tek cevap yeterli olacaktır: Evet, bu hüküm var ama anayasalar kutsal metinler değillerdir, hukuki metinlerdir. Yasama organı her zaman anayasa maddesini ilga edebilir, değiştirebilir ve yenisini koyabilir.”

‘İkinci tercihi Kasım 2023, son tercihi başka bir tarih’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te grubu bulunan partilerin liderleriyle bir araya gelip ‘nitelikli çoğunlukta uzlaşmaları gerektiğini’ savunan Arınç, şunları dedi: “Ayrıca anayasanın 79’uncu maddesi seçimle ilgili YSK’yı görevlendirmiştir. 7062 Sayılı Yüksek Seçim Kurulu’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’unun 6. maddesine göre YSK toplanarak mevcut durum karşısında seçimlerin 2023 Mayıs veya Haziran aylarında yapılmasının mümkün olmadığına karar verebilir ve bu kararı gereği yapılmak üzere yasama organına bildirebilir.”

Arınç, tercihleriniyse şöyle sıraladı:

Birinci tercihim; Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile 2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri birleştirilebilir. Bunun geçmişte örnekleri vardır. Bu yöntemle halka fazladan tercih hakkı verilecektir.

İkinci tercihim Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri’nin ötelenerek Kasım 2023’de yapılmasıdır.

Üçüncü tercihim ise ilk iki seçenekte anlaşılmadığı takdirde tüm siyasi partilerin mutabık kalacağı başka bir tarih üzerinde anlaşma sağlamasıdır.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey hükümet yetkilisi, depremden etkilenen bölgelerin Türkiye nüfusunun yüzde 15’ini oluşturduğunu belirterek ”Gelişmelere bakacağız ama şu anda 14 Mayıs’ta seçim yapmanın çok ciddi güçlükleri var” demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’se 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlerin depremler nedeniyle 18 Haziran’a kalabileceğini söylemişti. Akşener, seçimlerin ertelenmesine dair tartışmaların önüne set çekmek istese de, AKP’nin böyle bir hazırlık içinde olduğuna dair bilgiler gazetecilere ulaşıyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendine seçimlerin altı ay veya bir yıl ertelenebileceğine yönelik bilgiler geldiğini yazmıştı.

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da ‘herkes felakete yoğunlaşmışken’ iktidarın bir grup hukukçuya seçimlerin ertelenmesi için çalışma talimatı verdiğini söylemişti.