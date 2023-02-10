Akşener: Seçimler 18 Haziran’a kalır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlerin depremler nedeniyle 18 Haziran’a kalabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Koray Aydın/Twitter

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. Resmi açıklamaya göre depremden 13,5 milyon kişi doğrudan etkilendi.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey hükümet yetkilisi, depremden etkilenen bölgelerin Türkiye nüfusunun yüzde 15’ini oluşturduğunu belirterek şunları söylemişti: ”Gelişmelere bakacağız ama şu anda 14 Mayıs’ta seçim yapmanın çok ciddi güçlükleri var.”

Akşener’le deprem bölgesine giden gazeteci Murat Yetkin, Akşener’in “Seçimler ertelenir mi” sorusuna verdiği yanıtı paylaştı: “14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum.”

Ancak İYİ Parti lideri, seçimlerin Anayasa’nın 78’inci maddesine dayanarak bir sene ertelenebileceğine ihtimal vermiyor: “Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız.”