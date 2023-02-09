Yetkili: Seçimin 14 Mayıs’ta yapılmasının önünde ciddi zorluklar var

Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, depremlerin yarattığı yıkımın, 14 Mayıs’taki seçimlerin yapılması için ‘çok ciddi’ zorluklar çıkardığını söyledi.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

Resmi açıklamaya göre depremden 13,5 milyon kişi doğrudan etkilendi.

Analistler, kurtarma çalışmalarının geç başlamasının oy tercihlerine yansıyacağını düşünüyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, depremden etkilenen bölgelerin Türkiye nüfusunun yüzde 15’ini oluşturduğunu belirterek, ”Seçimler için karar vermek için erken” dedi. Yetkili şunları söyledi: ”Daha yeni girdiğimiz seçim döneminden çıkmış gibiyiz. Ama şu anda seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasının önünde ciddi zorluklar var.”