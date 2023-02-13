Seçim erteleme dedikleri aslında ‘yürütme darbesi’: Demokrasi umuduna son çivi olur

AYŞEGÜL KASAP

Henüz deprem bölgesi arama kurtarma çalışmaları yürütülürken, dahası ulaşılamamış birçok nokta varken iktidar kanadı seçim ertelemek için kolları sıvamış.

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Kahramanmaraş depremleri 10 şehirde en az 13,5 milyon kişi doğrudan etkilendi. Böyle bir ortamda seçim yapılamayacağına dair ilk görüş 9 Şubat’ta bir AKP yetkilisinden gelmişti: “Gelişmelere bakacağız ama şu anda 14 Mayıs’ta seçim yapmanın çok ciddi güçlükleri var.”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın planı önümüzdeki sene yapılacak yerel seçimlerle genel seçimleri birleştirmek.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek düi akşam Fox TV’de seçimlerin bir yıl ertelenebileceğini gündeme getirdikten bir gün sonra Fatih Altaylı da aynı yönde kendisine gelen bir bilgiyi bugünkü köşesine taşıdı.

Anayasanın 78’inci maddesi, seçimin sadece savaş nedeniyle TBMM kararıyla bir yıl ertelenebileceğini söylüyor. Yani anayasaya göre savaş haricinde hiçbir nedenle seçim ertelenemez.

Peki buna rağmen iktidar 18 Haziran’da yapılması beklenirken 14 Mayıs olarak ilan edilen seçim tarihini erteleyebilir mi?

Mert Arslanalp

Diken’in görüşüne başvurduğu Boğaziçi Üniversitesi’nden siyaset bilimci Mert Arslanalp’a göre bu bir ‘yürütme darbesi’ ve ‘Türkiye’de demokrasi umudunun üzerine çakılacak son çivi’ olur.

Arslanalp şöyle konuştu: “Buna literatürde ‘autogolpe’ deniyor İspanyolcada. Öz darbe demek. Türkçe’de daha anlaşılacak şekilde söyleyecek olursa bir tür yürütme darbesi.”

Anayasanın yoruma açık olmayacak biçimde net olduğunu hatırlaran akademisyen muhalefeti de uyardı: “Cumhurbaşkanın yeniden seçilmesiyle ilgili aldıkları tavrı burada tekrarlamaları gerçekten Türkiye’de demokrasi umudunun üzerine çakılacak son çivi olacaktır.“

Meşruiyet meselesi

Arslanalp, ‘yürütme darbesi’ni şöyle açtı: “Askerin yürütmenin başına darbe yapması değil de yürütmenin başındaki kişinin anayasanın sınırlarını aşarak anayasal düzene darbe yapması. Bunun çeşitli formları var. En tipik formu Meclis’i feshetmesi. Buradaki durumsa esasında anayasal olarak meşruiyetini aldığı süre sona erdikten sonra seçim yapmayarak iktidarda kalmaya devam etmeye çalışması. Çünkü demokrasilerde yürütme sadece seçimle belirlenmez aynı zamanda belli bir dönem için seçimle belirlenir. Dolayısıyla o dönem bittikten sonra artık seçime dayalı meşruiyeti kalmaz o kişinin ve yeniden seçim yapması gerekir.”

Boğaziçili akademisyen şöyle devam etti: “Dolasıyla bu şekilde adına ‘uzatma’ denilen süreç esasında iktidarda kalma çabası olarak tezahür edecektir. Ve bir kere böyle bir şeye yol verilmesiyle de ‘Seçim ne zaman yapılır? Ne şartlar da yapılır? Artık o rekabetçi bir seçim olur mu?’ gibi türlü türlü başka sorular doğuracaktır. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir.”

‘YSK seçim koşullarını hazırlamakla yükümlü’

Arslanalp bu noktada Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yükümlülüğüne dikkat çekti: “Önümüzde dört ay var. Bu dört ayda bütün bu felakete rağmen seçimlerin yapılacağı koşulları hazırlama yükümlülüğü hem YSK’da hem de icranın başı olarak yürütmede. Burada bir esneme söz konusu olamaz. Öbür türlü tipik diktatoryal sisteme geçiş yolu olan bir olağanüstü durumu kullanarak kendini ilelebet iktidarda tutma çabasının bir yansıması olacaktır.”

Kelimelere dikkat

Arslanalp’e göre kullanılan kelimeler bile önemli: “Muhalif kamuoyu bunu ‘erteleme’ kelimesini seçerek tartışırsa daha baştan zaten anayasayı çiğneyecek bir kararı bir şekilde normalleştirilmiş olacak. ‘Ne var canım bir sene ertelesek?’ gibi bir yere gidecektir ama bu öyle bir şey değil. Bu anayasının demokratik kurallarının en merkezinde yer alan bir kuralı alenen çiğnenmesi olacak, eğer bu seçim 18 Haziran’a kadar yapılmazsa.”

‘Demokrasi umudunun üzerine çakılacak son çivi‘

Boğaziçili akademisyen, hem muhalefeti hem toplumu uyarmayı da ihmal etmedi: “Türkiye’de rejimin geldiği noktada iktidarın önünde herhangi bir hukuki sınırın kaldığını da düşünmüyorum. Dolayısıyla bunun da mücadelesi siyasal mücadeledir. Yani siz sadece anayasanın ilgili maddesini söyleyerek bu konuda yapılacak girişimleri geri püskürtemezsiniz. Bu anlamda muhalefet partilerine çok iş düşüyor. Özellikle cumhurbaşkanının yeniden seçilmesiyle ilgili aldıkları ‘Evet anayasada öyle yazıyor ama ne yapalım? Biz bu durumu kabulleneceğiz’ minvalindeki tavrı burada tekrarlamaları gerçekten Türkiye’de demokrasi umudun üzerine çakılacak son çivi olacaktır. O nedenle burada çok ciddi bir şekilde toplumsal ve siyasal bir muhalefeti hem Meclis’te hem de sivil toplumla eş güdüm içerisinde örmeleri gerekir.“