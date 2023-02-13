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Altaylı’ya giden bilgi: YSK seçimi altı ay veya bir yıl erteleyebilir

AKP’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı öne sürüldü.

Seçimler ertelenebilir. (Reuters)
Seçimler ertelenebilir. (Reuters)

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. Depremden en az 13,5 milyon kişi doğrudan etkilendi.


Reuters haber ajansına konuşan üst düzey hükümet yetkilisi, depremden etkilenen bölgelerin Türkiye nüfusunun yüzde 15’ini oluşturduğunu belirterek ”Gelişmelere bakacağız ama şu anda 14 Mayıs’ta seçim yapmanın çok ciddi güçlükleri var”  demişti. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’se 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlerin depremler nedeniyle 18 Haziran’a kalabileceğini söylemişti. Akşener, seçimlerin ertelenmesine dair tartışmaların önüne set çekmek istese de, AKP’nin böyle bir hazırlık içinde olduğuna dair bilgiler gazetecilere ulaşıyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendine seçimlerin altı ay veya bir yıl ertelenebileceğine yönelik bilgiler geldiğini yazdı.

İktidar kanadının, seçimleri erteletme işini YSK’ya havale edeceğini yazan Altaylı, işletilmek istenen sürece dair şunları kaydetti: “Önce bir seçim kararı alınacak. Sonra YSK, dört ilde tamamen altı ilde ise kısmen seçim sürecini yürütmesinin fiilen imkansız hale geldiğini bildirecek ve seçimlerin ertelenmesini isteyecek. Böylelikle seçimler en az altı ay, muhtemelen bir yıl ertelenecek.”

Benzer duyumu gazeteci Deniz Zeyrek de Fox TV’deki Orta Sayfa programında dile getirmişti.

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