Akşener, seçimlerin ertelenmesini ‘konuşmak dahi istemedi’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerin 18 Haziran’da yapılması gerektiğini yineleyerek, seçimlerin ertelenmesine dair tartışmaları net bir dille reddetti.

İYİ Parti lideri Akşener seçimlerin ertelenmesini reddediyor. (AA)

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Akşener, seçimlerin 18 Haziran’da yapılması gerektiğine dair görüşlerini yineledi.

Seçimlerin zamanında yapılmasında kararlılığını da vurgulayan İYİ Parti lideri, şunları kaydetti: “14 Mayıs’ta yapılması zor görünüyor, zamanında 18 Haziran’da yapılır… Biz siyasiler de bu seçimin kesinlikle yapılmasını sağlamakla yükümlüyüz.”

Sarıkaya, Akşener’in seçimlerin ertelenmesi hakkındaki tutumunu da şöyle anlattı: “Öteleme, erteleme gibi iddialar üzerinde konuşmak dahi istemedi, Anayasa gereği seçimin ileri tarihe alınmasının ancak savaş sebebiyle olacağının da altını kalın çizgiyle çizdi…”

Depremin seçim gündemine etkisi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. Depremden en az 13,5 milyon kişi doğrudan etkilendi.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey hükümet yetkilisi, depremden etkilenen bölgelerin Türkiye nüfusunun yüzde 15’ini oluşturduğunu belirterek şunları söylemişti: ”Gelişmelere bakacağız ama şu anda 14 Mayıs’ta seçim yapmanın çok ciddi güçlükleri var.”

Akşener’se 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlerin depremler nedeniyle 18 Haziran’a kalabileceğini söylemişti.