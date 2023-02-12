Gültekin Uysal: Erdoğan, genel seçimi yerelle birleştirmek istiyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın planının önümüzdeki sene yapılacak yerel seçimlerle genel seçimleri birleştirmek olduğunu söyledi.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu. 20 bini aşkın insan öldü. Depremden doğrudan etkilenen insan sayısı 13,5 milyon.

Siyasi analistler, kurtarma çalışmalarının geç başlamasının oy tercihlerine yansıyacağını düşünüyor. Bu durum iktidarın planlarını etkiliyor. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey hükümet yetkilisi, depremden etkilenen bölgelerin Türkiye nüfusunun yüzde 15’ini oluşturduğunu belirterek, ”Seçimler için karar vermek için erken” demişti. Yetkili seçimleri 14 Mayıs’ta yapmanın önünde ciddi güçlükler olduğunu söylemişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de seçimlerin 18 Haziran’a kalacağını söyleyerek, seçimlerin daha uzun süreyle ertelenmesine dair tartışmaları net bir dille reddetmişti.

İktidarın seçimleri uzun süreli erteleme planına bir vurgu da Gültekin Uysal’dan geldi.

Uysal, iktidarın seçime yönelik kurgusunun bozulduğunu belirterek şunları söyledi: ”Erdoğan’ın ‘Bana bir yıl verin’ sözünden anladığımız, 18 Haziran 2023 seçimini YSK eliyle ‘seçmen kütüklerinin fiili imkansızlık nedeniyle hazırlanamaması’ gerekçesiyle muhtemelen yerel seçimlerle birleştirmek!”