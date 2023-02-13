Demirtaş, ‘gelen bilgileri’ aktardı: Seçimlerin ertelenmesi için talimat verildi

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘herkes felakete yoğunlaşmışken’ iktidarın bir grup hukukçuya, seçimlerin ertelenmesi için çalışma talimatı verildiğini söyledi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti.

Depremler nedeniyle 14 Mayıs’taki seçimin erteleneceği öne sürülürken Demirtaş’tan da benzer bir iddia geldi.

Demirtaş’ın Twitter hesabındaki söz konusu açıklaması şöyle: “Gelen bilgilere göre, herkes felakete yoğunlaşmışken bir grup hukukçuya, seçimlerin ertelenmesi için çalışma yapılması talimatı verilmiş. Bir kez daha, oldu bitti yaparak Anayasa’yı yok saymaya hazırlanıyorlar.

Seçimler, Anayasa’nın 78’inci maddesine göre sadece TBMM’de ve resmen ilan edilmiş savaş hali kararıyla ertelenebilir. Bunun istisnası yoktur. TBMM’yi yok sayıp seçimleri erteleme kararı almak, açıkça siyasi darbe olur.

Anayasal suç olmasına rağmen seçimler bir kez ertelenirse bunun önü açılır ve kimse Yüksek Seçim Kurulu’na bir daha seçim kararı aldıramaz. Deprem felakettir, diktatörlüğe geçiş için ‘Allah’ın lütfu’ değildir. Halk buna izin vermez, nokta.”

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. Depremden en az 13,5 milyon kişi doğrudan etkilendi.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey hükümet yetkilisi, depremden etkilenen bölgelerin Türkiye nüfusunun yüzde 15’ini oluşturduğunu belirterek ”Gelişmelere bakacağız ama şu anda 14 Mayıs’ta seçim yapmanın çok ciddi güçlükleri var” demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’se 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlerin depremler nedeniyle 18 Haziran’a kalabileceğini söylemişti. Akşener, seçimlerin ertelenmesine dair tartışmaların önüne set çekmek istese de, AKP’nin böyle bir hazırlık içinde olduğuna dair bilgiler gazetecilere ulaşıyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendine seçimlerin altı ay veya bir yıl ertelenebileceğine yönelik bilgiler geldiğini yazmıştı.