Kılıçdaroğlu: Yardımları denetleyeceğiz, seçim 18 Haziran’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin 18 Haziran’da yapılacağını yeniden vurgulayarak Yüksek Seçim Kurulu’na çıkıştı.

“YSK, ‘Bu şartlarda sağlıklı seçim yapamayız’ derse kapısına kilit vurmak lazım” diyen Kılıçdaroğlu, toplanan yardım paralarının da denetlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Kılıçdaroğlu, Habertürk yazarı Bülent Aydemir’e konuştu.

AFAD izledi, ordu kullanılmadı

Depremden önce AFAD’ın elinde bu bölgede 7,5 büyüklüğünde deprem olacağına ilişkin raporlar bulunduğunu, bürokrasinin bunu saptamasına rağmen, hükümetin gerekli adımları atmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Depremin hemen ardından ordunun kullanılmaması büyük ihanettir” dedi.

‘Toplanan yardımlar denetlenmeli’

Kılıçdaroğlu, toplanan yardımlarla yurt içinden ve dışından gelen bağışların depremden etkilenen yurttaşlara harcanıp harcanmadığı konusunda da uyardı. Bunların denetlenmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

*Tek adam rejimi, yönetim olarak güven vermeyen bir iktidar algısı var vatandaşta. Yardım paralarının nerelere harcandığının bilinmemesi başlı başına bir sorun. Suriyelilere bugüne kadar 40 milyar dolar harcandı deniyor. Kimine göre bundan daha fazla. Bu parayı nereye harcadın?

*Kaldı ki bunlar insani koşullarda yaşamıyorlar. Ülkelerine gidecekler deniyordu, gönderilmediler.

*İktidar, belli çevrelere, rantiyeye, nüfuz sahibi olanlara, ‘beşli çete’ye, mafyaya hizmet eder duruma geldi. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız ve diğerleri iktidarın Türkiye’ye hizmet eder noktadan uzaklaştığını net şekilde görüyor.

*CHP, toplanan bağış ve yardımların afetzede vatandaşlara kuruşu kuruşuna ulaştırılması konusunu takip edip denetlemek üzere de çalışma başlattı. Yardımlar yerine ulaşmaz, bu paralar vatandaşa harcanmazsa CHP, tespit ettiklerini ifşa edecek.

Seçim tartışması

Kılıçdaroğlu, seçimlerin ertelenmesi konusundaki tartışmalara da değindi. YSK’nın seçimi ertelemesi durumunda kapısına kilit vurulması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, şunları anlattı:

*Parlamento çalışıyor zaten. Bir talebiniz varsa oraya getirin. Ancak kararı YSK üzerinden almayı planlıyorlarsa ve YSK, ‘Bu şartlarda sağlıklı seçim yapamayız’ derse kapısına kilit vurmak lazım. Bu teknolojik imkânlarla nasıl ‘Seçim yapamıyoruz’ dersin?

*Bugünün şartlarında telefonunuzdaki GPS sinyalinden anında yeriniz dahi belirleniyor. YSK böyle bir karar alırsa açık söylüyorum, bu, demokrasiye darbedir. Hukukun üstünlüğüne vurulmuş bir darbedir. Hiçbir hakim böyle bir kararın altına imza atmaz.

18 Haziran’da yapılmalı

*Seçim zamanında, 18 Haziran’da yapılacak. Önümüzde bunun için dört ay var. Eğer daha önce seçim yapmak istiyorsa yetkisini kullanıp Meclis’i feshetmesi gerekir.

*Daha önce biz 6 Nisan’dan önce yapılacak bir seçime sıcak bakıyoruz demiştik. 6 Nisan’da sandığı vatandaşın önüne koymaya varız demiştik.

‘Sine-i millet’e sıcak bakmıyor

Aydemir, Kılıçdaroğlu’nun seçimi geri bırakabilmek için Anayasa’daki savaş hali hükmüne rağmen YSK’nın, ‘sağlıklı seçim yapamayız’ kararı alması durumunda sine-i millete dönme seçeneğine pek sıcak bakmadığını da aktardı. Kılıçdaroğlu bu konudaki soru üzerine şunları kaydetti: “Öyle bir şey olmaz. YSK, seçimi erteleyemez. Bunun için yetkisi yok. Seçim zamanında yapılacak.”

İttifakta sorun büyük değil

Kılıçdaroğlu, altılı masanın deprem nedeniyle ertelenen 13 Şubat’taki toplantısı ve cumhurbaşkanı adayının açıklanması takviminde bir değişiklik olup olmadığını sorusunu şöyle yanıtladı: “Biliyorsunuz 13’ünde Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanacaktık. Deprem nedeniyle erteledik; altı lider sahaya indi. Önümüzde günlerde Temel bey bir liderler turu yapabilir. Sonrasında toplanacağız.”

Ertelenen ‘altılı masa’ toplantısının önümüzdeki günlerde yapılabileceğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Sorunlar görüşülüp aşılır, problemler çözülür. Öyle büyük bir problemimiz yok” dedi.