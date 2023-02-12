AFAD, depremin nerede olacağına kadar biliyormuş

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Kahramanmaraş’ta Ekim 2019’da ‘Türkiye Afet Müdahale Planı’ (TAMP) dahilinde Türkiye’nin en büyük deprem tatbikatını yaptığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yönettiği tatbikatta senaryoya göre depremin büyüklüğü 7,5, merkez üssü de Pazarcık olarak belirlenmiş.

Kahramanmaraş. (Reuters)

AFAD’ın Maraş’ı 2020’de ‘İl Afet Risk Azaltma Planı’ kapsamında pilot il seçmesinden önce kentte 9-10-11 Ekim 2019’da olası bir depreme karşı tatbikat yapılmış. Tatbikat, ulusal düzey hizmet grupları, yerel düzey hizmet grupları ve destek illerin katılımıyla masa başı ve saha tatbikatı olarak düzenlenmiş. Saha tatbikatı Atatürk Parkı’nda bulunan Sabancı Kültür Merkezi, Devlet Su İşleri 20’nci Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait Karacasu Eğitim Merkezi, Türkoğlu Açık Cezaevi ve Elbistan’ta oluşturulan sahalarda yapılmış. Sahada enkazda arama ve kurtarma çalışmaları da yürütülmüş.

Türkoğlu-Gölbaşı segmentinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depreme göre kurgulanan tatbikatla, ‘afet zararlarının azalması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barınma ve yeniden inşa faaliyetlerinin yürütülmesi için tüm güç ve kaynaklarının birleştirilerek tek elden yönetilmesi’ amaçlanmış.

Soylu’nun talimatlarıyla yapılmış

Tatbikat, Ankara Afet ve Acil Durum Merkezi’nde bulunan Bakan Soylu’nun talimatlarıyla ilgili personele gönderilen kısa mesajlarla başlamış, AFAD personeli de kısa mesajlarla göreve çağrılmış. Soylu tatbikat sırasında Jandarma Genel Komutanlığı’nın telsiz sistemi ‘JEMUS‘ üzerinden dönemin Maraş valisi Vahdettin Özkan’la iletişim kurmuş. Tatbikata toplam 1413 personel, bir helikopter, 271 araç, bir arama ve kurtarma köpeği katılmış. AFAD Kahramanmaraş’ın YouTube hesabından yayınlanan videoda tatbikattan görüntüler yer alıyor. Videoda yıkılan binalardaki yakınlarına ulaşmaya çalışan kişilere kadar yaşanması muhtemel senaryolar uygulanmış. Videoda, enkaz altında kalanların yakınlarını canlandıranlara polislerin kalkanlarıyla engel olduğu da göze çarpıyor.

Polis müdahalesi de tatbikatta uygulanmış.

Senaryodaki otel depremde yıkıldı

Depremden etkilenmesi muhtemel Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa da tatbikatta yer almış. Tatbikat videosunda Maraş’taki Saffron Otel de yıkılan yapılar arasında yer alıyor. Saffron Otel, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yıkıldı.

Tatbikatta, okullar, hastaneler, öğrenci yurtları tahliye edilmiş. Aksaray AFAD Lojistik Merkezi’nden bir tır çadır yollanan tatbikatta Sağlık Bakanlığı’nın da sahra hastaneleri kurması planlandı. Kızılay’ın seyyar mutfak kurduğu senaryoda sıcak yemek ve kumanya dağıtımı da kurgulanmış. Ayrıca beş adet mobil iletişim aracı da tatbikat alanlarına kurularak haberleşmenin kesintisiz sürmesi amaçlanmış. Buna ek olarak ‘yerli ve milli baz istasyonu’ olarak tanıtılan Ulak Haberleşme, AFAD Başkanlığı tarafından görevlendirilmiş, ULAK aracığıyla ses ve veri gönderimi sağlanmış.

AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı Türkiye Afet Müdahale Planı, Aralık 2013’te ilan edildi. Sitesinde “TAMP; Türkiye Afet Müdahale Planı ile artık afet ve acil durumlara çok daha hazırız…” diye tanıtılan planın tanıtım videosu da yer alıyor. Planın hazırlandığı dönem AFAD’ın başkanı şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Fuat Oktay’dı. Oktay, 2012-2016 yılları arasında bu görevi üstlendi.