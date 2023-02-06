AFAD, Maraş’ı üç yıl önce pilot şehir seçmişti

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugün meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ı 2020’de ‘il afet risk azaltma planı projesi’nde pilot şehir seçmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı projenin tanıtım toplantısında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TOKİ’yle birlikte kent merkezinde kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını söylemişti. Başkan Güngör’ün sözünü ettiği projeye 2015’te başlanmış.

Kahramanmaraş merkezli deprem

AFAD’ın 19 Ağustos 2020 tarihinde düzenlendiği toplantı Soylu başkanlığında düzenlenmişti. Toplantıya bakan yardımcısı İsmail Çataklı, vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Milletvekili Celalettin Güvenç, AKP Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, eski Milli Eğitim bakanı Mehmet Sağlam, dönemin AFAD başkanı Mehmet Güllüoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör katılmıştı.

2019’da başlamışlar

Toplantıda konuşan Soylu şunları söylemişti: “Yaklaşık 2019 mayıs ayından itibaren burada hummalı bir çalışma içindeyiz. Bu çalışma bizim için örnek ve pilot bir çalışmadır. Kahramanmaraş’ın oluşturduğu risk planını, Türkiye afet planıyla tüm Türkiye’ye teşvik edeceksek, 81 vilayetimizde toplantılarımızı yapıp risk çalışmalarını tamamlayalım. Kahramanmaraş’a en kısa sürede arama kurtarma birimimizi kuracağız.”

Toplantıda projeyle ilgili hazırlanan sunum barkovizyona yansıtılmıştı. Yansıtılan kısımda “Kahramanmaraş’ın öncelikli afet türleri olarak deprem, taşkın” yazıyordu.

Başkanın 2023 hedefi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de afetler öncesi, esnası ve sonrası diye kurgulanan bu yaklaşımın önemine inandığını söylemiş ve şöyle devam etmişti: “Kahramanmaraş olarak 2023’te kendimize hedef olarak belirlediğimiz standartlar bu standartlardır. Türkiye afetlerle mücadele konusunda aldığı tedbirleri ne yazık ki acı tecrübelere borçlu. ‘Sesimi duyan var mı’ cümlesinin hala kulaklarımızda yankılandığı Marmara depreminin ardından alınan yapısal tedbirler, afetlere karşı mücadele ve koordinasyon gücümüzü artırdı.“

200 bin kişiyle tatbikat

Başkan Güngör, pilot şehir seçilmenin önemli bir tecrübe olduğunu belirterek şunları söylemişti: “Şu ana kadar ortaya koyduğumuz çalışma kapsamında 200 bine yakın insanımızın katılımıyla tatbikatlar yapıldı. Valiliğimizin koordinasyonu içinde bu faaliyetlere devam edeceğiz. Hedefimiz afetler konusunda toplumsal farkındalığı şehrimizin tüm kılcallarına yaymak. Elbette bütün bu planlamalar ve eylemler işin çok çok önemli bir boyutu. Biliyorsunuz Kahramanmaraş deprem kuşağında bir şehir. Bu da yerel yönetim olarak bizim sorumluluklarımızı artırmaktadır. Bu konuda özellikle TOKİ’yle işbirliğiyle yürüttüğümüz şehir merkezindeki riskli yapı stoğunu dikkate alarak planladığımız Yusuflar Mahallesi kentsel dönüşüm projemizin başladığını ifade etmek istiyorum.“

Başkan Güngör’ün sözünü ettiği kentsel dönüşüm projesine Ekim 2015’te başlanmış. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre kentsel dönüşüm projesi tamamlanmadı ama tamamlanan bazı kısımlarda yaşam başladı.

AFAD verilerine göre saat 18:31 itibariyle Kahramanmaraş’ta 234 can kaybı, 1700 yaralı var. Kentte 310 bina yıkıldı.