Altılı masa deprem gündemiyle toplanacak

Millet ittifakını oluşturan altı siyasi parti, 18 Şubat Cumartesi saat 14:00’te Saadet Partisi Genel Merkezi’nde deprem gündemli bir toplantı düzenleyecek.
Toplantıda deprem sonrası ortaya çıkan gelişmelerin ve ittifakın atacağı adımların ele alınması bekleniyor.
Öte yandan deprem sonrası gündeme gelen seçimlerin ertelenmesine dair de ittifakın net karşı bir mesaj vereceği belirtiliyor.
Toplantıda cumhurbaşkanı adayı başlığının ele alınmayacağı belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle, cumhurbaşkanı adayı belirlemek için düzenlenmesi planlanan 13 Şubat’taki toplantı ertelenmişti.