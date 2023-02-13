Altılı masadan Arınç’a ilk yanıtlar: Seçim demokrasinin namusudur

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’ın ‘seçimleri erteleme’ çağrısına altılı masa paydaşlarından yanıtlar gelmeye başladı.

DEVA’nın genel başkan yardımcılarından Burak Dalgın “Seçim demokrasinin namusudur” dedi.

Dalgın’dan sonra Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ tweet attı: “Zamanında yapılacak bir seçimde zaten çekip gidecek bir iktidar, şayet, eğer ki ben bu rutini beceremem, yapamam diyorsa, yapması gereken tek şey hemen bugün istifa etmektir.”

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de “Seçimlerin ertelenmesi konusunun kasti olarak tartışıldığını değerlendiriyoruz” dedi.

İyi Parti sözcüsü Kürşad Zorlu “Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İyi Partinin temel yaklaşımı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: CHP

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Böyle bir ortamda seçim yapılamayacağına dair ilk görüş 9 Şubat’ta bir AKP yetkilisinden gelmişti: “Gelişmelere bakacağız ama şu anda 14 Mayıs’ta seçim yapmanın çok ciddi güçlükleri var.”

Arınç da bugün cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 2024’te yerel seçimlerle birleştirilerek düzenlenmesini istedi: “Anayasanın 78. maddesini ileri sürerek seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenmesinin mümkün olduğunu söyleyenlere tek cevap yeterli olacaktır: Evet, bu hüküm var ama anayasalar kutsal metinler değillerdir, hukuki metinlerdir. Yasama organı her zaman anayasa maddesini ilga edebilir, değiştirebilir ve yenisini koyabilir.”

Anayasanın 78’inci maddesi, seçimin sadece savaş nedeniyle TBMM kararıyla bir yıl ertelenebileceğini söylüyor. Yani anayasaya göre savaş haricinde hiçbir nedenle seçim ertelenemez.

Arınç’ın açıklamalarından sonra altılı masadan ilk yanıtlar gelmeye başladı.

Seçim demokrasinin namusudur — Burak Dalgın (@bdalgin) February 13, 2023

5-Zamanında yapılacak bir seçimde zaten çekip gidecek bir iktidar,şayet,eğer ki ben bu rutini beceremem,yapamam diyorsa,yapması gereken tek şey hemen bugün İSTİFA etmektir.Bunun için büyük gayretlere gerek yok. Az biraz milletimize saygı gösterip iki satır yazı yazması kafidir. — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) February 13, 2023

Seçimlerin ertelenmesi konusunun kasti olarak tartışıldığını değerlendiriyoruz.



Anayasa seçimlerin ertelenmesini savaş halinde mümkün kılıyor. Anayasaya göre seçimlerin yapılması esastır. pic.twitter.com/5vAeYmFONf — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 13, 2023

Bülent Arınç: “Seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil zarurettir.”



Daha enkaz kaldırma çalışması dahi bitmeden seçim fırsatçılığı yapan bu zihniyetten ivedilikle kurtulmamız lazım! — Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 13, 2023