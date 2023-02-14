Kılıçdaroğlu, seçim tartışmalarına noktayı koydu: Sana verecek bir günümüz bile yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın seçimi ertelemek için harekete geçmesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Sana verecek bir yıl değil, bir günümüz bile yok” dedi.

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Kahramanmaraş depremleri 10 şehirde en az 13,5 milyon kişi doğrudan etkilendi. Böyle bir ortamda seçim yapılamayacağına dair ilk görüş 9 Şubat’ta bir AKP yetkilisinden gelmişti: “Gelişmelere bakacağız ama şu anda 14 Mayıs’ta seçim yapmanın çok ciddi güçlükleri var.”

Anayasanın 78’inci maddesi, seçimin sadece savaş nedeniyle TBMM kararıyla bir yıl ertelenebileceğini söylüyor. Yani anayasaya göre savaş haricinde hiçbir nedenle seçim ertelenemez.

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’sa dün, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 2024’te yerel seçimlerle birleştirilerek düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Seçimin ertelenmesi ve Arınç’ın açıklamalarıyla ilgili gazeteci Murat Yetkin’e konuşan CHP lideri, seçimlerin sadece savaş halinde ertelenebileceğini belirterek anayasanın bu konuda açık olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu, konuya bir kez de Twitter’dan değindi: “Bu ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid’de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı, uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin. Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma. Ya da kork, seçim zamanında yapılacak!”