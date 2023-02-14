Kılıçdaroğlu: Savaş olmadığına göre seçim ertelenemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin sadece savaş halinde ertelenebileceğini belirterek anayasanın bu konuda açık olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu. Fotoğraf: CHP

Kahramanmaraş depremleri 10 şehirde en az 13,5 milyon kişi doğrudan etkilendi. Böyle bir ortamda seçim yapılamayacağına dair ilk görüş 9 Şubat’ta bir AKP yetkilisinden gelmişti: “Gelişmelere bakacağız ama şu anda 14 Mayıs’ta seçim yapmanın çok ciddi güçlükleri var.”

Anayasanın 78’inci maddesi, seçimin sadece savaş nedeniyle TBMM kararıyla bir yıl ertelenebileceğini söylüyor. Yani anayasaya göre savaş haricinde hiçbir nedenle seçim ertelenemez.

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’sa dün, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 2024’te yerel seçimlerle birleştirilerek düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu da seçimin ertelenmesi ve Arınç’ın açıklamalarıyla ilgili gazeteci Murat Yetkin’e konuştu.

CHP lideri, anayasanın çok açık olduğunu ve seçimlerin sadece savaş halinde ertelenebileceğini belirtirken kimseye özel hukuk normu oluşturulamayacağını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

* (Seçim 18 Haziran’ın ötesinde düzenlenebilir mi sorusu üzerine) Hayır. Anayasa çok açık. Ancak savaş halinde seçim ertelenebiliyor. Savaş olmadığına göre seçim ertelenemez. Hiç kimse Anayasanın, yasaların dışında gerekçeler uydurarak kendisine özgü bir hukuk normu oluşturamaz.

* (Bülent Arınç’ın seçim bir defaya mahsus ertelensin açıklaması üzerine) Ne demek bir defaya mahsus? Bu ifade ‘bir kişiye bir sefere özgü bir hukuk normu oluşturalım’ demek. Demokrasilerde böyle bir anlayış yoktur. Yine Anayasada, hiç kimseye, sınıfa, zümreye imtiyaz tanınamaz diye bir madde de var.

* Büyük bir deprem oldu, farkındayız. Göç hareketleri var, farkındayız. Ancak bugünkü teknolojik imkanlarla bu sorunlar kolaylıkla aşılabilir. Bir kere herkesin bir T.C. numarası var. Yüksek Seçim Kurulunda herkesin kimlik bilgileri bulunuyor. Adres değişikliklerini de kolaylıkla saptamak mümkün. Seçim tarihi netleştiğinde YSK oturur çalışır, bütün bunları düzenler, seçmen listelerini oluşturur.

* (Erdoğan’ın YSK’ya seçim erteletme girişimde bulunması ihtimali üzerine) Buna kalkışacaklarını sanmıyorum. Hukuk, hukukun üstünlüğü, yargıçlarda vicdan varsa buna kalkışacaklarını sanmıyorum.

* Seçimin ertelenmesi taleplerinin altında seçimden kaçma iradesi var. Ancak bu iradeyi YSK üzerinden hayata geçirmek yani kendi çıkarlarına göre bir defaya mahsus özel kararlar aldırmak istiyorlar. Sayın Arınç’ın açıklaması bunu gösteriyor.

* Yapılması gereken, ister erken seçim olarak 14 Mayıs, ister zamanında 18 Haziran olsun, ivedilikle seçim tarihinin belirlenmesidir. Seçimden kaçmanın hiç kimseye bir yararı yoktur. Ancak zararını tüm ülke çekecektir.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey hükümet yetkilisi, depremden etkilenen bölgelerin Türkiye nüfusunun yüzde 15’ini oluşturduğunu belirterek ”Gelişmelere bakacağız ama şu anda 14 Mayıs’ta seçim yapmanın çok ciddi güçlükleri var” demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’se 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlerin depremler nedeniyle 18 Haziran’a kalabileceğini söylemişti. Akşener, seçimlerin ertelenmesine dair tartışmaların önüne set çekmek istese de, AKP’nin böyle bir hazırlık içinde olduğuna dair bilgiler gazetecilere ulaşıyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendine seçimlerin altı ay veya bir yıl ertelenebileceğine yönelik bilgiler geldiğini yazmıştı.

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da ‘herkes felakete yoğunlaşmışken’ iktidarın bir grup hukukçuya seçimlerin ertelenmesi için çalışma talimatı verdiğini söylemişti.