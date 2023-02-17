Seçim tartışması: Arınç’a Anayasa yetmedi, ayet istedi

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, seçimin ‘bir defaya mahsus’ ertelenmesini isteyince Anayasa’nın ilgili maddesini hatırlatarak reddedenlerden bir de ayet istedi: “Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var? Allahtan korkun.”

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç. (AA)

Anayasa’nın 78’inci maddesi, seçimin sadece savaş nedeniyle TBMM kararıyla bir yıl ertelenebileceğini söylüyor. Yani anayasaya göre savaş haricinde hiçbir nedenle seçim ertelenemez.

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’sa 13 Şubat’ta, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 2024’te yerel seçimlerle birleştirilerek düzenlenmesi gerektiğini söylemişti.

Bunun üzerine muhalefetten Arınç’a tepki yağmıştı.

Bu tepkilerden birini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dile getirmiş, söylentiler üzerine Arınç’a şöyle yüklenmişti: “Ne demek bir defaya mahsus? Bu ifade ‘Bir kişiye bir sefere özgü bir hukuk normu oluşturalım’ demek. Demokrasilerde böyle bir anlayış yoktur. Yine Anayasa’da, hiç kimseye, sınıfa, zümreye imtiyaz tanınamaz diye bir madde de var.”

Tartışmaları başlatan Arınç bugün yeniden ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu’na yanıt veren Arınç, Halk Tv yazarı İsmail Saymaz’a şunları söyledi:

*Hayret ediyorum. Ben tamamen hukuki bir konu söylüyorum. Anayasa’nın ilk dört maddesi hariç, her tarafı değişti zaten, 78’inci maddeye tabu gibi bağlı kalamayız. Eğer seçim zamanında yapılabiliyorsa başımın üstüne yeri var, ama bu şartlar altında, ölü sayısını telaffuz etmekten korkuyorum, şu kadar bina yıkılmış, hala enkazda kalan var, hangi seçmenden oy isteyeceksiniz, hangi seçmeni sandığa götüreceksiniz? Burası 85 milletvekili çıkarıyor.

‘Ayet-i kerime mi var?’

*85 milletvekilinin yerine kimi koyacaksınız? Rehabilitasyona ihtiyaç var. Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var? Allah’tan korkun. 78’inci maddeyi Meclis yaparsa olacak tabi, tepeden inme olsun demiyorum ki. Partilerin uzlaşmasıyla mümkün olursa…

‘Savaş mı olsun yani?’

*Efendim, savaş olmadıkça bilmem ne… Savaş mı olsun yani? Bu savaştan beter bir durum. Bu yaraların sarılmasından sonra benim tercihim, 2024 Martı’nda mahalli seçimle birlikte yapılsın. 1999’da geçirdik böyle bir şey.

Tarafsızmış

Bülent Arınç, bunları AKP’nin işine yarasın diye söylemediğini de iddia etti.

‘Siz sanki AK Parti’nin aklından geçeni dillendiriyorsunuz’ diye çıkarımlara da yanıt veren Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı savundu: “Yazıklar olsun. Böyle bir şey yok. Ben Tayyip beye gerektiğinde muhalefet etmiş bir insanım. Kesinlikle o böyle bir şey yapmaz, ben de böyle bir şey kabul etmem.”

AKP’nin kurucularından bir olan Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben siyasetin dışında bir insanım. En çok bana yakışır bu iş. Şu anda tarafsız konumdayım. Ben finans uzmanı değilim, marketing uzmanı değilim, hukukçuyum kardeşim.”