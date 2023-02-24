Akşener, Kuşoğlu’nu yine hatırlattı: İstifa mı bekliyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yine “Masa noter görevi değil” dedi.

Akşener açıklamalarının devamında Kılıçdaroğlu’nu hedef alan ifadeler nedeniyle İYİ Partili Cihan Paçacı’nın görevinden istifa ettiğini ancak CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun görevine devam ettiğini hatırlattı.

Meral Akşener, CHP’li Bülent Kuşoğlu’nun açıklamalarını unutturmadı. (AA)

Aday konusunda da bir karar almadıklarını kaydeden Akşener’e göre ‘İYİ Parti’ye parmak sallanıyor.’

Fox TV’deki programda konuşan Akşener, şunları söyledi:

*Adayın ismi şu olacak diye bir kararımız olmadı. Bu 2 Mart’taki toplantıda bunun yolu yöntemi konuşulacağını düşünüyorum. Eğer 14 Mayıs’sa zaten süreç iki buçuk ay. İsmi siz ne zaman öğrenirsiniz onu bilmem. İsim üzerinde uzlaşıldığı takdirde çok hızlı yol alınır.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı

*Benim bildiğim Kılıçdaroğlu adayın ortak belirleneceğini kendi ilan etti. CHP’de sayın Bülent Kuşoğlu’nun sayın (Hürriyet Ankara temsilcisi) Hande Fırat’a verdiği bir beyanat var. Bu masanın sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için kurulmuş olduğunu betimleyen ve onun adaylığı olmadığı takdirde masanın dağılacağını söyleyen bir şey ve bir tekzip görmedi bu.

*Sayın Kuşoğlu, muhasebeden sorumlu genel başkan yardımcısı ve biliriz ki Kılıçdaroğlu’na çok yakın bir insandır. Dolayısıyla bu kabul gören bir durumsa, ben de diyorum ki “Biz bu altılı masanın liderleri olarak, bizim o masaya otururken ki bilgimiz, gücümüzü birleştirip 13’üncü cumhurbaşkanını seçtirmek.” Dolayısıyla o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur. (Kuşoğlu’nun açıklamalarına göre) Bu noter görevi gören bir masa. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek.

Paçacı’nın istifası

*Buradaki çelişki kısmı bize ait değil. Cihan Paçacı benim “Abi” dediğim bir isim, Kılıçdaroğlu’nun da okul arkadaşıdır. Bir beyanat verdi, yanlış anlaşılmaya müsait bir beyanat verdi. Cihan abi istifa etti görevinden. Kemal bey telefon etti, istifasını istemediğini ifade etti. Cihan abi kendi istifa etti. Bir yanlış anlaşılmaya müsait bir sonuç ortaya çıkınca böyle oldu.

*Şimdi sayın Paçacı böyle (Kuşoğlu gibi) bir eylem yapmasaydı CHP ne yapacaktı acaba? Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ama Kuşoğlu’nun söyledikleri duruyor.

*(‘Böyle bir yaklaşım mı bekliyorsunuz’ sorusu üzerine) Kimseden bir şey beklemiyorum, sadece burada ifade ettiğim şey şu, sürekli İYİ Parti’ye tektir var. Parmakla İYİ Parti’ye sallanıyor yanlış kısmı bu.

Kuşoğlu ne demişti?

Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Kuşoğlu, “Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması durumunda altılı masa dağılır” demişti.

Kuşoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’nun ikazına rağmen görüş bildirmesinin ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak da sosyal medya hesabından uyarıyı yineledi: “Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin sayın genel başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur.”

Paçacı ne demişti?

Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya konuşan Paçacı, parti yetkili kurullarının Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ‘onaylayacak noktada olmadığını’ söylemişti.

Paçacı, daha sonra ‘sözlerinin maksadını aşan yorumlara neden olduğunu’ ifade ederek, görevden istifa ettiğini duyurmuştu.

Paçacı’nın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kararıyla görevden alındığı belirtilirken, partiden konuya ilişkin açıklama gelmiş, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Paçacı’nın kendi iradesiyle görevden istifa ettiğini belirtmişti.