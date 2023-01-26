Cihan Paçacı, İYİ Parti’deki görevinden istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, partideki kurumsal ilişkiler başkanlığı görevinden istifa etti. Paçacı ‘altılı masa’ toplantısının düzenlendiği parti genel merkezinden de ayrıldı.

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Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya konuşan Paçacı, parti yetkili kurullarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ‘onaylayacak noktada olmadığını’ söylemişti.

Paçacı ayrıca Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğine de dikkat çekere şöyle demişti: “Sokakta Kemal beye itiraz görüyoruz, ‘Dürüst değil mi’ diye soruyoruz, ‘Dürüst’ diyorlar. ‘Devlet tecrübesi yok mu’ diyoruz ‘Var’ diyorlar. ‘E o zaman?’ ‘Ama olmaz…’ Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan hanım. Bu itiraz var.”

Alçı bu bölümde bir dipnot düşerek Paçacı’nın bu açıklamasında Kılıçdaroğlu’na Alevi olduğu için oy vermeyeceğini söyleyenleri kast ettiğini belirtmişti.

Paçacı’nın istifa açıklaması şöyle: “Ülkemizin ve milletimizin umudu olan altılı masa’nın cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, sayın genel başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, altılı masayı oluşturan sayın genel başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki kurumsal ilişkiler naşkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.”

‘Altılı masa’ toplantısı

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masa bugün İYİ Parti genel merkezinde Meral Akşener’in ev sahipliğinde toplandı.

Toplantının ana gündem maddesi ortak cumhurbaşkanı adayı. 30 Ocak’ta Ankara’da açıklanacak geçiş sürecinin yol haritasına ilişkin ihtilaflı konular da son kez ele alınacak konular arasında. Kılıçdaroğlu ilk defa liderlere “Partim aday olarak beni önerdi” diyecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hala ortak ankette ısrarcı.

İYİ Parti, ‘Alevilikte çekince gören’ Halil Oral’ı disipline sevk etmişti

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliği hakkındaki açıklamaları nedeniyle 9 Haziran’da parti disiplin kuruluna sevk edilmişti. Oral, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür dilemişti.

İYİ Parti’li vekil şunları demişti: “(Kılıçdaroğlu’nun) Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye’deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye’nin yüzde 65’i yüzde 70’i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır.”