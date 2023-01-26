İYİ Partili Paçacı: Parti kurulları Kemal beyi onaylayacak noktada değil

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, parti yetkili kurullarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ‘onaylayacak noktada olmadığını’ söyledi.

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CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masanın sondan bir önceki toplantısı bugün İYİ Parti genel merkezinde Meral Akşener’in ev sahipliğinde düzenlenecek.

Toplantının ana gündem maddesi ortak cumhurbaşkanı adayı. 30 Ocak’ta Ankara’da açıklanacak geçiş sürecinin yol haritasına ilişkin ihtilaflı konular da son kez ele alınacak. Kılıçdaroğlu ilk defa liderlere “Partim aday olarak beni önerdi” diyecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hala ortak ankette ısrarcı.

‘Sokaktaki itirazı görmezden gelemeyiz‘

Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya konuşan Paçacı, “Biz başından itibaren ‘Kazanacak aday’ diyoruz. Zaten herkes bu tanımda mutabık olacaktır. Öncelikle ben Tayyip Bey’in kaybedeceği kanaatindeyim” dedi.

Alçı’nın “Madem Tayyip bey kaybedecek o zaman bundan kim aday olsa kazanacak sonucu çıkar, kazanacak aday vurgusu anlamını yitirmez mi” sorusu üzerineyse Paçacı, ‘nüanslar olduğunu’ söyledi.

İYİ Partili isim bunları şöyle açtı: “Sokakta Kemal beye itiraz görüyoruz, ‘Dürüst değil mi’ diye soruyoruz, ‘Dürüst’ diyorlar. ‘Devlet tecrübesi yok mu’ diyoruz ‘Var’ diyorlar. ‘E o zaman?’ ‘Ama olmaz…’ Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan hanım. Bu itiraz var.”

Alçı bu soru sonrası bir dipnot düşerek Paçacı’nın, Kılıçdaroğlu’na Alevi olduğu için oy vermeyeceğini söyleyenleri kast ettiğini belirtti.

‘İYİ Parti kendi içinden bir isim çıkarır’

İYİ Parti ve genel başkan Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylık talebinin masaya geldiğinde ne yapacağına dair bir soruyuysa şöyle yanıtladı: “Şayet böyle bir şey olursa İYİ Parti bu konuya itirazını kayda geçirmiş olur. Ondan sonra iki ihtimal var, ya Kemal bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir.”

İkinci ihtimalin ‘daha olası’ olduğunu söyleyen Paçacı, şöyle devam etti: “Bakın partide genel hava Ekrem beyden yana. Ama İYİ Parti kendi adayını çıkaracaksa bu asla CHP’li bir aday olmaz. Böyle bir şey doğru da değil. Zaten Meral hanım başından beri bu belediye başkanları için genel başkanlarının göstermesi koşuluyla sıcak bakacağını söylüyor. Ekrem bey de böyle bir şeye sıcak bakmaz. Böyle bir durumda İYİ Parti kendi içinden bir isim çıkarır.

‘Parti Ekrem İmamoğlu’na yakın’

Tabii esas arzumuz ortak aday, ben size tüm seçenekleri sıralıyorum, böyle bir şey olacak demiyorum Nagehan hanım. Size söyledim, partide genel eğilim Sayın İmamoğlu’na yakın ancak Sayın Kılıçdaroğlu’nun önermesi koşuluyla.”