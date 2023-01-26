‘Altılı masa’ kurmaylarından ‘İmamoğlu örneği’: Aday için anketlere bakılmayacak

‘Altılı masa’ kurmayları cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde anketlerin neden dikkate alınmayacağını Ekrem İmamoğlu İstanbul belediye başkanlığına aday gösterilirken izlenen yönteme göndermede bulunarak açıkladı.

‘Altılı masa’ anket konusuna soğuk bakıyor. (AA)

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, DEVA Partisi Genel Sekreteri Sadullah Ergin, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Uyanık, Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun’la ‘altılı masa’nın adayı hakkında yaptığı görüşmeyi yazdı.

Sarıkaya, görüşmede, ‘Anketlerde belirlenen aday gerçek sonucu vermez’ düşüncesinin hakim olduğunu kaydetti. Gerekçe, ‘kamuoyunda sosyal medya yönlendirmesi ve toplumsal kaygı nedeniyle verilecek yanıtların sağlıklı sonuç vermeyebileceği.’

İmamoğlu örneği

Saadet Partili Kaya, buna örnek olarak 2019’daki yerel seçim öncesinde İstanbul’da yapılan anketleri gösterdi.

Buna göre CHP’nin o dönem yaptırdığı anketlerde Gürsel Tekin, Muharrem İnce, Abdüllatif Şener ve Ekrem İmamoğlu’nun kamuoyu yoklamasına tutulduğunu, İmamoğlu’nun en son sırada çıktığını anımsattı.

Bunun ardından CHP, başka bir anket daha yaptırmış ve görmek istedikleri belediye başkanının profilinin nasıl olması gerektiğini sorgulamıştı. Bu ankette İmamoğlu, birinci sırada yer almıştı.

Kaya, milletvekili ve belediye başkanı belirleme süreçlerinde yapılan anketlerin nasıl sağlıklı sonuç vermediğini anımsattı.

DEVA Partili Ergin, “Türkiye’nin bu ikliminde yapılan kamuoyu yoklamalarının sağlıklı sonuç vereceği şüphelidir” dedi.

CHP’li Özkan anketlerin cumhurbaşkanı belirlemek için iyi bir yöntem olmadığının altını çizdi.