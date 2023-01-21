Altılı masa ‘aceleye getirmiyor’: Aday belirleme süreci anket aşamasında

ALTAN SANCAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimler için 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından, gözler adayını henüz açıklamayan altılı masaya çevrildi. Altılı masa kurmaylarıysa Erdoğan’ın açıklamasının aday belirleme süreçlerini etkilemeyeceği görüşünde. Kurmaylar, adayın şubat ortasında kamuoyuna büyük bir etkinlikle açıklanacağını belirtti.

Fotoğraf: Twitter

Erdoğan, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında seçimler için 14 Mayıs tarihini neredeyse kesinleştirdi. Ortağı Bahçeli de “Sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur” diyerek bunu onayladı.

Seçim tarihi için resmi bir ilan olmasa da CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masa için aday beklentisi oluştu. Sık sık “Seçim tarih ilan edildiğinde adayımızı açıklayacağız” diyen masa temsilcileriyse takvimlerinin işlemeye devam edeceğini söyledi.

Diken’in parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, altılı masanın 26 Ocak’ta İYİ Parti Genel Merkezi’nde düzenleyeceği toplantıda adayın belirlenmesi gündeme alınacak. Fakat bu toplantıda net bir isim üzerinde uzlaşılması uzak bir ihtimal.

Anketler sunulacak

Toplantıya katılacak liderler, partilerinin yaptırdığı anketleri birbirlerine sunacak ve burada olası isimler üzerinden müzakereler yapılacak. Müzakereler sonucunda öne çıkan isim veya isimlerin partilerin yetkili organlarında görüşülmesi için zaman tanınacak. Bu süre zarfında da liderler, yetkili organlarıyla görüş alışverişinde bulunacak ve Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde toplantıda karar için son toplantı yapılacak.

CHP ve İYİ Partililer, muhalefetin ihtimallere göre takvimler belirlediğini, bunun için hazırlıkların yapıldığının altını çiziyor. 14 Mayıs’ta seçimlerin yapılabileceği ihtimalinin toplantılarda da gündeme geldiğini belirterek, sürecin buna göre şekillendirildiğini söylüyor. Fakat Erdoğan’ın son açıklamalarının açık bir ilan olmadığını, yalnızca tarihin işaret edildiğinin üzerinde duruluyor.

Şubat ortasına dikkat çektiler

İYİ Partili bir isim bu durumu şöyle gerekçelendirdi: “Erdoğan tarihi işaret etti, Bahçeli onay verdi. Ancak henüz ilan edildiğini söylemek için erken. Bir anda fikir değiştiren bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz zaten kendi takvimimize göre şubat ayı ortasında adayımızı açıklayacaktık. Hazırlıklar da buna göre yapılmıştı.”

Öte yandan CHP’li bir yönetici de İYİ Parti ile benzer pozisyonda olduklarını belirtti: “Bir kere altılı masa, rakiplerinden önce hükümet programını açıklayacak. Bunun gözden kaçmaması gerek. Onların adayı var, programlarınıysa bilmiyoruz. Neden onlara programları sorulmuyor? Süreç kendi doğallığı içinde devam ediyor ve artık adayın açıklanacağı güne yaklaşıyoruz. Fakat, Erdoğan ve Bahçeli biraz daha beklemek zorunda. Liderler adayı konuşurken, bir yandan da büyük bir etkinlik organize edilecek. Muhtemelen bu da şubat ayında olacak. Bu etkinlikle yarışa büyük bir moral üstünlüğüyle başlayacağız. Cumhur ittifakının açıklamaları bizim takvimimizi etkilemedi.”

Ulaştığımız DEVA ve Gelecek Partisi kaynakları da adaylığın ‘aceleye getirilmeyeceğini’ belirtirken, benzer biçimde şubat ayını işaret etti. Erdoğan’ın açıklamasının bir seçim ilanı değil, işaret olduğu görüşünü aktardı.