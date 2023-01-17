İYİ Parti, aday için ankette ısrarcı: Fark az çıkarsa Kılıçdaroğlu olabilir

İYİ Parti, altılı masada ortak aday belirlemek için anket düzenlenmesini isterken, diğer adaylarla arasındaki farkın az olması durumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sıcak bakılabileceği belirtildi.

Fotoğraf: CHP

Altılı masanın ortak adayı belirlemek için anket düzenlemeye hazırlandığını daha önce Diken’de gündeme getirmiştik. Yetkililer o dönem, masanın anket çalışmalarına 2023’te başlamasının beklendiğini söylemişti. Diken’e konuşan CHP’li bir isimse, ‘ana muhalefet partisi liderinin, partisinin belediye başkanlarıyla aynı ankette yer almasının partinin kurumsallığını sarsacağını’ düşündüğünden CHP’nin anket fikrine çekinceyle yaklaştığını belirtmişti.

İYİ Parti ısrarcı

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre İYİ Parti, aday belirleme sürecinde anket düzenlenmesini istiyor.

Sürecin başından beri ‘kazanacak aday’ kriterini öne çıkaran İYİ Parti yetkililerinin, Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda parti seçmeninin sandığa gitmemesinden endişe duyduğu kaydedildi.

Buna göre, kazanacak adayın kamuoyu anketleriyle halka sorulması ve parti yetkili kurullarının ve tabanlarının eğilimlerine göre belirlenmesi gerekiyor.

İYİ Parti’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk turda seçimi kazanma potansiyeli en yüksek isim olarak dile getirilirken, İmamoğlu’nun hakkındaki yargı kararından dolayı aday gösterilme olasılığı düşük görülüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da hala İYİ Parti’nin gündeminde olduğu belirtildi.

Sayın’a konuşan İYİ Partili bir yetkili, Kılıçdaroğlu’nun aday olabilmesi için, diğer potansiyel adaylarla arasındaki oy farkının az olması gerektiğini söyledi. Yetkilinin verdiği örneğe göre, ilk anketlerde Kılıçdaroğlu yüzde 38, Yavaş yüzde 56-58 alıyordu. Eğer bu kadar büyük bir fark olursa bu risk alınamaz. Ama CHP liderinin son dönemde farkı kapattığına dikkat çeken yetkiliye göre, puan farkı 1-2 olursa Kılıçdaroğlu aday olabilir.