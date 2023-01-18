Erdoğan, seçimler için 14 Mayıs’ı işaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha, aynı gün (14 Mayıs), Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere ‘Yeter’ diyecektir” dedi.

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Seçim için öne çıkan tarihlerden biri 14 Mayıs. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önce ‘sonbahar’ mevsimine daha sonra da mayıs ayına dikkat çekmesi seçimlerin 14 Mayıs tarihde yapılması ihtimali de kuvvetlenmişti.

6 Nisan 2022’de kabul edilen seçim yasasının uygulanabilmesi için de seçimlerin 6 Nisan’dan sonra düzenlenmesi gerekiyor. 14 Mayıs tarihinde sandıkların kurulabilmesi içinse seçim ilanının 6 Nisan’dan önce Resmi Gazete’den yayınlanması gerek.

Muhafazakar Türkiye siyasetinin öncülü Demokrat Parti, kurulduğu yıl düzenlenen seçimlerde azınlıkta kalıp dört yıl sonraki seçimlerde (14 Mayıs 1950) 27 yıllık tek parti dönemini sona erdirmişti. Erdoğan, bu konuya atıfla 14 Mayıs’ı işaret etti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Bizim hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Her seçime azim ve gayretle hazırlandık. Her seçimden zaferle çıkmayı da başardık.

* En büyük derdimi enflasyondu, o da düşüşe geçti. Enflasyonun inşallah yüzde 50’lere, 40’lara, 30’lara düştüğünü göreceğiz.

* Görünürde altı gerisindekileri de hesaba katarsanız 10 kişiyle yönetmektir. Kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi yönetmek istiyorlar.

* Cumhurbaşkanı altılı masanın emir eri gibi davranacak. Böyle adaylara alışmışlar, cumhurbaşkanını da öyle tasavvur ediyorlar.

* Hadi CHP’nin kodlarında bu faşizm, hoyratlık ve kibir var. Bunlara ne oluyor?

* Milletimize bir çeşit siyasi deja-vu yaşatıyor, AK Parti’den önce siyaset nasıl yapılıyordu hatırlatıyorlar.

* Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha, aynı gün (14 Mayıs), Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere “Yeter” diyecektir.

* (Babacan’ın açıklaması) Son hedef ülkemizin savunmasında katkı veren Baykar oldu, Baykar’ın nezdinde savunma sanayimizin tamamı hedef alınıyor.

* (Kılıçdaroğlu’nun ‘askere alkışlatma’ sözü) Sen ne savunma bakanımıza ne kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin, önce haddini bil! Hukuk karşısında bunun hesabını verecekler.

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