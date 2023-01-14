Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘askere alkışlatma’ çıkışı: Sen artık Kenan Evren kafasısın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘askere alkışlatma’ sözlerinden ötürü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çıkıştı: “Sen artık Kenan Evren kafasısın.”

Fotoğraflar: AA / Twitter

Erdoğan, beş gün önceki bir konuşmasında muhalefeti şöyle hedef almıştı: “Sıradan işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar, bugün Amerika’dan İngiltere’ye, oradan Almanya’ya kapı kapı dolaşarak, benzin istasyonlarındaki affedersiniz restoranlarda, oralarda bir şeyler yemeye gayret edenler, yabancı yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Biz ise yerli ve milli olarak, kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle, işte bu dev eserleri hizmete koyuyoruz.”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in de aralarında bulunduğu komutanlar Erdoğan’ın bu sözlerini alkışlamıştı.

FOX Haber’in durumu haberleştirmesi üzerine önce Kılıçdaroğlu şunları söylemişti: “Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umrumda değil. Ama devlet açısından büyük bir çürümüşlüğün göstergesidir. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız, elinizde bol yıldızlı bol apoletli Ortadoğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli Ortadoğu askerleri savaşlardan, cephelerden kaçtılar.”

Erdoğan, yol açılışında hedef aldı

Bugün, Muğla’da yol açılışına katılan Erdoğan burada Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine çıkıştı: “TSK’nın gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük. Türkiye düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi? İhanet kampanyasında başarılı olamayan habis zihniyet, bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi.”

‘Siyaset istiyorsanız, o kutsal üniformayla yapamazsınız‘

Kılıçdaroğlu, da bu sözlere Twitter’dan yanıt verdi: “Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz. Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye’nin askerisiniz siz!”