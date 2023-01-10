Kılıçdaroğlu, AYM’nin HDP kararını eleştirdi: Asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’ye Hazine yardımının kesilmesini eleştirdi. CHP ve İYİ Partili vekillerin dokunulmazlıklarının gündeme getirilmesine de sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “CHP’nin milletvekillerinin, ben dahil dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle yarın yapılacak görüşmeye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “CHP’nin milletvekillerinin, ben dahil dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz. Bizi dokunulmazlıklarla tehdit edeceklerini sanıyorlar, parlamentonun geleneklerini ayaklar altına alıyorlar, korkmuyoruz, korkmayacağız, inandığımız yolda kararlılıkla yürüyeceğiz.”

Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla HDP’ye Hazine yardımının kesilmesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Siyasi partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir dönemdir. Demokrasilerde siyasi partiler kapatılmaz. O nedenle partileri kapatıp Hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz doğru da bulmuyoruz.”

Bahçeli’ye yüklendi: Azmettiricileri teslim edeceksin

CHP lideri, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayeti için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki göstererek “Madem bu kadar bağırıyor, çağırıyor, o zaman daha açık ve net konuşayım; yanında cinayete azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin. Bir şehit var ortada bu kan yerde kalmayacak” dedi.