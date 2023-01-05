AYM’den HDP kararı: Hazine yardım hesabına geçici bloke

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu. Karar yediye karşılık sekiz oy çokluğuyla alındı.

HDP’nin savunmasının alınması için 30 gün süre verildi. Savunmadan sonra tedbirin devam edip etmeyeceğine yeniden karar verileceği belirtildi.

HDP’ye bu sene 179 milyon lirası 10 Ocak’a kadar olmak üzere 539 milyon lira Hazine yardımı yatacaktı.

HDP’nin hesaplarına bloke kondu. (HDP)

AYM, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin’in HDP’nin Hazine yardımının kesilmesi talebini bugün görüştü.

Şahin, HDP’nin katılması istemiyle AYM’de dava açmıştı. Yargıtay başsavcısı HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunma vereceği 10 Ocak öncesinde bu partiye Hazine yardımlarının kesilmesini istemişti. Şahin ayrıca yardımın yattığı hesaplara bloke konması talebinde de bulunmuştu.

İlgili mevzuata göre Hazine yardımları, yılın ilk 10 günü içinde siyasi partilerin hesaplarına yatıyor.

Böylece HDP 10 Ocak Pazartesi günü partilerin hesabına yatırılacak yardımdan faydalanamayacak.

HDP’ye göre kapatma davası sonucunda verilecek cezalardan olan Hazine yardımının kesilmesine dava devam ederken karar verilmesi Anayasa’ya aykırı. HDP’liler esas hakkındaki kararını verecek olan mahkemenin bugünden böylesi bir karar almasının davanın sonucunu da etkileyeceği görüşünde.

HDP’li Tiryaki: Bu kararın verilmesi ihsası reydir

Diken’e konuşan HDP’li Mehmet Rüştü Tiryaki şunları söyledi: “Biz Yargıtay başsavcılığının yaptığı başvuruyu basından öğrendik, bize bir tebligat yapılmadı. Önceki gün AYM’ye başvuru yaparak bunu basından duyduğumuzu ve kararın ihsası rey olduğunu söyledik. Çünkü üç karar verebilir. Bunlardan biri de hazine yardımına ilişkin bir karar. Tedbir adı altında hazine yardımına geçici bloke konulması hem de seçimlere birkaç ay kalmışken bunun yapılması bir siyasi partinin kampanya yürütmesini engellemektir. Bu kararın verilmesi ihsası reydir (oyunu / tarafını belli etme). Biz bugüne kadar AYM’yi doğrudan hedef alan bir açıklama yapmadık. AYM’nin hiçbir baskı altında kalmadan karar vermesini bekledik. Ancak yürütülen bir kampanya vardı. AYM de bu konuda siyasi baskıya yenilmiş gibi gözüküyor. Nihai kararı tedbir olarak vermesi bu anlama geliyor. Bize hiçbir tebligat gelmedi. Tebligat gelmesini bekliyoruz.”