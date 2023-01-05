AYM, HDP’ye Hazine yardımının kesilmesini bugün görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin’in Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) Hazine yardımının kesilmesi talebini bugün görüşecek.

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Şahin, HDP’nin katılması istemiyle AYM’de dava açmıştı. Yargıtay başsavcısı HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunma vereceği 10 Ocak öncesinde bu partiye Hazine yardımlarının kesilmesini istemişti. Şahin ayrıca yardımın yattığı hesaplara bloke konması talebinde de bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi, Şahin’in daha önceki benzer başvurusunu reddetmişti.

Edinilen bilgilere göre, daha önce gerekçe sunmadığı için talebi reddedilen Şahin, istenen gerekçeleri sunduğu için görüşme bugüne alındı. Görüşme tarihi olarak daha önce 6 Ocak belirlenmişti.

HDP, Şahin’in talebinin ardından yaptığı açıklamada talebin görüşülmeden reddedilmesi gerekliliğine işaret etmişti. Partililere göre, kapatma davası sonucunda verilecek cezalardan olan Hazine yardımının kesilmesine dava devam ederken karar verilmesi Anayasa’ya aykırı. HDP’liler esas hakkındaki kararını verecek olan mahkemenin bugünden böylesi bir karar almasının davanın sonucunu da etkileyeceği görüşünde.