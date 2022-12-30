AYM, 6 Ocak’ta HDP’ye Hazine yardımının kesilmesini görüşecek

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin’in, Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) Hazine yardımının kesilmesi talebini 6 Ocak’ta görüşecek.

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Şahin, HDP’nin katılması istemiyle AYM’de dava açmıştı. Yargıtay başsavcısı HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunma yapacağı 10 Ocak öncesinde bu partiye Hazine yardımlarının kesilmesini istedi. Şahin ayrıca yardım yapılan hesaplara bloke konması talebinde de bulundu.

Mahkeme, yardımın kesilmesine karar verirse, HDP, 10 Ocak’ta siyasi partilere yapılan Hazine yardımından yararlanamayacak.

Anayasa Mahkemesi, Şahin’in daha önce aynı yönde yaptığı başvuruyu, kararla birlikte değerlendirileceği için reddetmişti.