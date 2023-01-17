Bahçeli’den mayıs için seçim çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘mevsim şartları’na bakılarak seçim tarihinin düzenlemeye çağırdı: ”Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim.”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışma sürüyor. Bu tartışmaları aşmak için iktidarın 18 Haziran 2023’te düzenlenecek genel seçimleri öne çekebileceği öne sürülüyor. İktidar buna ‘erken seçim’ yerine ‘seçimlerin öne alınması’ diyor.

Erdoğan iki hafta önce ”Mevsim şartlarını dikkate alarak (seçim tarihini) güncelleyebiliriz” demişti.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında ‘mevsim şartları’na vurgu yaptı.

MHP lideri ”Uzlaşarak Türkiye’yi birlikte seçime taşıyalım, mayıs ayı içinde bu işi bitirelim” dedi.