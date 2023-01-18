Babacan’ın ‘Baykar açıklaması’ çarpıtılmış: Ne kayırma ne nepotizme geçit veririz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yönetim kurulu başkanılığını yürüttüğü Baykar hakkındaki açıklamasının çarptırıldığını söyleyerek “Ne torpil ne kayırma ne de nepotizme geçit veririz” dedi.

Ali Babacan Baykar’la ilgili sözlerine açıklık getirdi. Fotoğraf: AA

14 Ocak’ta Trendtopic podcast‘e konuk olan Babacan, Baykar’a ilişkin bir soruyu şöyle yanıtlamıştı: “Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor. Halbuki benzer kaynaklar, en az dört-beş şirkete aktarılsa...”

Babacan’ın bu sözleri bakanlar dahil AKP’li yetkililerce eleştirilmişti.

‘Ülkemize gururlar yaşatacak pek çok şirkete destek oluruz‘

DEVA Partisi lideri, sözlerini bir kez daha Twitter’dan yineledi: “Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz.

Savunma sanayi de dahil ülkemizdeki mevcut her projenin doğru olanlarını devam ettiririz, yanlış olanlarını düzeltiriz, eksik olanlarını tamamlarız. Savunma sanayinde de ülkemize gururlar yaşatacak pek çok şirkete destek oluruz.

‘Şeffaflıktan hiçbir koşulda vazgeçmeyiz‘

Bizim Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Kocaeli ve diğer pek çok ilde yüksek teknolojiyle dünyaya üretim yapan muazzam firmalarımız var. Bizim dünya çapında mühendisler yetiştiren üniversitelerimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz.

Biz, eşitlik, hakkaniyet ve şeffaflıktan hiçbir koşulda vazgeçmeyiz. Tüm sanayicilerimizle ilişkimiz aynı yakınlıktadır. Ne torpil ne kayırma ne de nepotizme geçit veririz. Ülkemizin sanayicilerine, mühendislerine, bilim insanlarına eşit şekilde destek olmaya, herkese fırsat tanımaya, Türkiye’nin yıldızını tıpkı 2002-2014 arasında olduğu gibi parlatmaya kararlıyız.”