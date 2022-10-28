Savaşa rağmen: Baykar, Ukrayna’daki üretim tesisini iki yılda tamamlamak istiyor

İnsansız hava aracı üreticisi Baykar Ukrayna’da devam eden savaşa rağmen, bu ülkede kurma kararı aldığı üretim tesisini iki yıl içinde tamamlamayı planlıyor.

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Rus işgalinden kısa bir süre önce Türkiye ve Ukrayna arasında imzalanan devletler arası anlaşma kapsamında Baykar, Türkiye dışındaki ilk imalat tesisini Ukrayna’da kurmaya karar vermişti.

Baykar’ın savaştan önce sattığı insansız hava araçları (İHA), işgalin ilk haftalarında Ukrayna’nın ekipman olarak üstün Rus güçlerine karşı koymalarını sağlayan başlıca silahlardan olmuştu. Çatışma sırasında da SİHA satışı devam etti.

Şirketin teknik müdürü Selçuk Bayraktar, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı. Bu yüzden hem siyasi hem diğer anlamlarda arkası ‘sağlam’.

Savunma sanayi fuarı SAHA Expo sırasında Reuters’ın sorularını yanıtlayan Baykar’ın CEO’su Haluk Bayraktar, Ukrayna’yla aralarında güçlü bir işbirliği olduğunu belirterek üretim ve arge faaliyetlerinin yürütüleceği tesis hakkında, “Planladığımız şekilde ilerliyoruz. Şu anda mimari tasarım, ayrıntılı tasarım kısmını geride bıraktık. Hatta inşaata başlamaya karar verdik… iki yıl içinde (tesisi) tamamlamak istiyoruz” dedi.

Ukrayna, Baykar’ın geliştirdiği yeni araçlarda kullanacağı motorların da tedarikçisi konumunda bulunuyor. Şirketler arasında geçen yıl varılan anlaşma kapsamında Bayraktar, şu anda geliştirme aşamasında olan hızlı insansız muharip hava aracı Kızılelma ve ağır yükler taşıyabilen Akıncı İHA’da Ukraynalı Motor Sich ve Ivchenko-Progress motorlarını kullanacak.

Bayraktar, “Ukrayna ve Türkiye stratejik ortaklar. Aramızda stratejik seviyede ilişkiler var. Türbin motorlarını Ukrayna’dan alıyoruz. İşbirliğimiz son derece iyi ilerliyor” dedi.