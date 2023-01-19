Mansur Yavaş çevresi, HDP anketi Kübra Par’dan ‘yürümeyince’ Fatih Altaylı’ya attı

Adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için anılan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ‘çevresi’den, HDP seçmeninin Yavaş’ı desteklediğine dair bir anket 1 Ocak’ta Habertürk yazarı Kübra Par’a gönderilmişti. Anket burada istenen etkiyi yaratmamış olacak ki, bu kez de Habertürk’ün bir diğer yazarı Fatih Altaylı’ya gönderildi

Mansur Yavaş çevresi anket atağını sürdürüyor. (AA)

HDP, ortak aday için yaptığı çağrıların karşılıksız kaldığını belirterek cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını duyurmuştu. HDP’nin önceki açıklamalarında adı geçen ortak aday için reddedilen tek isimse Mansur Yavaş’tı.

1 Ocak’ta Kübra Par, Mansur Yavaş çevresinden geldiğini söylediği HDP’li seçmenler hakkındaki anketi paylaşmıştı. Bu ankete göre Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı HDP seçmeninden yüzde 60-70 düzeyinde destek görüyordu.

Bu kez de Fatih Altaylı’ya

Aynı anketi bugün yazısına taşıyan Fatih Altaylı, bunun ‘Mansur Yavaş’ın aday olmakla ilgili ilk pozitif işaret’ olarak algıladığını kaydederek, şunları yazdı:

“Geçen hafta Teke Tek’e HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar katıldı ve orada HDP’nin Yavaş’ın adaylığına karşı olduğu konusu açıldı. Ve Ankara Belediyesi’nden kendi yaptırmadıkları iki farklı anketten ilgili bölümler bana ulaştırıldı. HDP seçmeni Mansur Yavaş’a oy veriyordu. Ben bunu Mansur Bey’in aday olmakla ilgili olarak ilk pozitif işareti olarak algıladım. Bilmem siz nasıl algılarsınız?”

Altaylı, yazısında Panaroma TR ve MetroPOLL araştırma şirketlerinin bu yöndeki anket verilerini de paylaştı.