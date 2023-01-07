HDP’li Beştaş: Karşı çıktığımız tek isim Mansur Yavaş

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili “Karşı çıktığımız tek isim Mansur Yavaş” dedi.

Mansur Yavaş (AA)

Beştaş, Radyo Sputnik’te Enver Aysever’in sorularını yanıtladı.

İsimlerden ziyade ilkeleri önemsediklerini belirten Beştaş, isim olarak karşı çıktıkları tek kişinin Mansur Yavaş olduğunu belirtti.

Beştaş, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili şunları söyledi:

* İsimlerden ziyade ilkeleri önemsiyoruz. Kürt meselesine yaklaşım turnusol kağıtlarından biridir. Irkçılığa karşı olmak örneğin. Bunda herkesin ezberlerini bozması lazım. Geçmişle yüzleşme lazım. Kürtlerin de herkes gibi bu ülkenin sahibi ve yurttaşı olduğunu kabul etmemiz lazım.

* Adil yargılamalar yine çok önemli bir başlık. Kadın eşitliği ve özgürlüğü hayati derecede önem verdiğimiz bir ilke. Doğaya yönelik kırım politikasının son bulması gibi ilkelerimiz var.

* Bugüne kadar karşı çıktığımız tek isim oldu o da Mansur Yavaş. Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz. Bizim için denklemde yok.

Son dönemde altılı masanın ortak adayı olarak en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi geçiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da anketlerde önde görülen isimlerden.