İYİ Parti, ‘Alevilikte çekince gören’ Halil Oral’ı disipline sevk etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliği hakkındaki açıklamaları nedeniyle parti disiplin kuruluna sevk edildi. Oral, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

Oral, katıldığı bir Youtube yayınında, “(Kılıçdaroğlu’nun) Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye’deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye’nin yüzde 65’i yüzde 70’i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır” demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Oral’ın sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu’ndan ve konuyla ilgili üzülen herkesten özür dilemesinin hemen ardından İYİ Parti de harekete geçti.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı, Halil İbrahim Oral’ın disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Bir özür de Oral’dan: Yanlış anlaşıldım

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayan Oral da şu sözlerle özür diledi: ”Aleviler yüce dinimiz İslamın ve Türk milletinin özü ve bir parçasıdır. Onlara yönelik ayrımcılığı bir insan, ilahiyatçı ve milletvekili olarak asla kabul edemem. Söz konusu programdaki sözlerimin yanlış anlaşılmasından ötürü büyük üzüntü duyuyor, başta Alevi kardeşlerimiz olmak üzere bütün milletimizden özür diliyorum.”

Konuşmasının bağlamından koparıldığını söyleyen Oral, şöyle devam etti: ”İktidarın kutuplaştırma siyasetini görev kabul edinmiş olan, kara propaganda neferi havuz medyasına karşı da tüm hukuku haklarımı kullanacağımı ifade etmek istiyorum”

Oral, Kılıçdaroğlu’ndan konuyu izah etmek üzere randevu talep ettiğini ve talebinin kabul edildiğini de sözlerine ekledi.