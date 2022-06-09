Akşener, Kılıçdaroğlu ve Alevilerden özür diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin ”Alevi kimliğini çekince görürüm” ifadesi nedeniyle Kılıçdaroğlu’ndan ve üzülen herkesten özür dilediğini söyledi.

Oral, katıldığı bir Youtube yayınında, “(Kılıçdaroğlu’nun) Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye’deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye’nin yüzde 65’i yüzde 70’i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır” demişti.

Bugün Sakarya’da konuşan Akşener, bu çıkışı şöyle değerlendirdi: ”Ankara milletvekilimiz İbrahim Halil Oral bir Youtube kanalında konuştu. Ben başkalarının yaptığını bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum.

Alevilik üzerinden yapılan tarife kim için yapılırsa yapılsın şiddetle reddediyorum. Ve sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti genel başkanı olarak özür diliyorum” dedi.